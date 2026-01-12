Dino Mon: mejorar la calidad de la atención es la 'prueba de fuego' de la Caja de Seguro Social

La institución reporta estabilidad en el flujo de caja, refuerza controles de transparencia y apuesta por Mi Caja Digital para detectar irregularidades.

Tras la aprobación de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) en 2025, el principal reto de la institución será mejorar la calidad del servicio a los asegurados, un desafío que el director general, Dino Mon, calificó como una “prueba de fuego” para recuperar la credibilidad del sistema.

Mon sostuvo que serán los propios asegurados quienes evaluarán si las reformas se traducen en una mejor atención y un servicio más eficiente.

Para lograr una mejor calidad, uno de los planes que implementa la CSS es la contratación de médicos especialistas, pero las convocatorias para la contratación no han recibido una respuesta favorable por parte de los profesionales, lo que ha llevado a la institución a evaluar mecanismos de apoyo desde el sector privado hacia el sistema público, aun reconociendo que el déficit de especialistas persistirá.

Mon, señaló que se agotarán todas las alternativas disponibles, respetando los procesos establecidos, e indicó que, de ser necesario, se buscará talento en el extranjero, aunque sea en número limitado, con el objetivo de evitar que existan instalaciones de salud sin especialistas esenciales, como ginecólogos.

Asimismo, Mon adelantó que la CSS reforzará la formación de especialistas en coordinación con las universidades, con el fin de garantizar su permanencia en el sistema público y reducir la migración hacia el sector privado.

También se avanza en el abastecimiento de medicamentos, que, según indicó Mon, debería alcanzar el 100 % el próximo mes. De igual forma, se busca reducir el tiempo de espera para las citas con especialistas a unos 15 días, un objetivo que depende directamente de resolver el déficit en la contratación de personal médico.

Otra de las apuestas de la institución es la telemedicina, que permitirá recibir apoyo de médicos desde otros países, así como la implementación de programas internacionales para fortalecer la atención especializada.

Flujo de caja

En cuanto a la situación financiera, el director explicó que durante 2025 se registró un leve aumento en la cantidad de cotizantes, lo que, sumado al aporte estatal, permitió realizar proyecciones más claras sobre el panorama futuro de la institución.

Aseguró que la CSS no se encuentra en números rojos y que, con el aporte de 966 millones de dólares del Gobierno, se cerró el período con un flujo de caja positivo. No obstante, reconoció que el estado de pérdidas y ganancias continuará en negativo durante algunos años.

Mon indicó que la institución ha logrado reducir gastos y que actualmente solo se está invirtiendo en lo estrictamente necesario para responder a las necesidades de los asegurados. En el programa de Enfermedad y Maternidad, precisó que se mantiene un proceso de optimización del gasto, sin afectar la compra de medicamentos.

El director advirtió que la sostenibilidad del sistema dependerá en gran medida del crecimiento del empleo formal, impulsado por los proyectos anunciados por el Ejecutivo. “Si no hay crecimiento económico y se pierden empleos, habrá una disminución en las cuotas obrero-patronales”, señaló.

Transparencia y recuperación de fondos

Mon destacó que se están aplicando controles de transparencia para combatir la corrupción, lo que ha derivado en investigaciones internas y separaciones de funcionarios, aunque reconoció que estos casos “solo representan la punta del iceberg”.

“Tenemos que escarbar más a fondo para entender cómo el pasado afecta el futuro. La participación de los asegurados es clave, especialmente cuando ingresan a Mi Caja Digital y detectan que sus cuotas no aparecen; allí comienzan las investigaciones”, explicó.

Actualmente, la deuda por cuotas no pagadas supera los 200 millones de dólares, aunque ha logrado reducirse en un 7 %. Mon subrayó que la prioridad de esta administración es evitar que la deuda siga aumentando.

También advirtió sobre empresas que cotizan parcialmente por sus trabajadores y señaló que se está revisando el pago de salarios en especie, una práctica que afecta la recaudación real del sistema.

Mi Caja Digital, una herramienta clave

Sobre la plataforma Mi Caja Digital, Mon afirmó que ha permitido mejorar el control de la información, eliminar intermediarios, detectar actos de corrupción y fortalecer la comunicación con los asegurados. Sin embargo, lamentó que cerca de 700 mil personas aún no estén registradas.

Indicó que se trabaja en la adquisición de nuevos servidores para enviar notificaciones a quienes no han ingresado a la plataforma y en capacitaciones en distintas provincias para fomentar su uso.

El director recomendó a los asegurados revisar su información, ya que se han detectado errores en fechas de nacimiento, cuotas no reflejadas y décimos no aplicados, situaciones que podrían generar problemas al momento de la jubilación.

Además, recordó que la plataforma cuenta con un módulo de denuncias anónimas, desde donde los usuarios pueden reportar irregularidades.

Fusión Minsa–CSS

En relación con la propuesta del Ejecutivo de integrar los servicios de la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa), Mon señaló que el objetivo es sumar esfuerzos para mejorar la atención.

“No importa dónde te atiendas, la salud es para todos. La compensación se hará de manera ordenada y transparente”, afirmó.

Descartó que, al menos en una primera etapa, la iniciativa implique una unificación presupuestaria, y explicó que el proceso permitirá evaluar el uso eficiente de los recursos de ambas instituciones.