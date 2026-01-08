Aprueban compra de 300 fármacos por desabastecimiento crítico en farmacias y hospitales

Moléculas para la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, así como medicamentos especializados de difícil adquisición, son algunos de los fármacos que se incluyen en el nuevo listado.

Ciudad de Panamá/La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos aprobó la adquisición coordinada de 300 fármacos para garantizar el suministro en las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales patronatos a nivel nacional.

La medida se aprobó tras el desarrollo de la segunda reunión de este comité, que ha estado trabajando en la unificación de los listados de medicamentos con el fin de realizar la compra nacional de manera conjunta, según explicó Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa.

Puede leer: San Miguelito estrena plataforma con inteligencia artificial para reforzar la vigilancia del dengue

Moléculas para la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, así como medicamentos especializados de difícil adquisición, son algunos de los fármacos que se incluyen en el nuevo listado.

Estos últimos son fármacos en los que las empresas no participan en los actos públicos, pero que podrán adquirirse a través de este proceso de compra excepcional.

La compra de este listado de 300 medicamentos no interfiere con los actos públicos vigentes del Minsa y la CSS, ya que este proceso responde exclusivamente al desabastecimiento crítico, detalló Conte.

El director para asuntos de Medicamentos e Insumos detalló que para la próxima semana se espera concluir la revisión del listado de medicamentos bajo el proceso de desabastecimiento crítico.

El documento será presentado al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y posteriormente al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su debida publicación en Gaceta Oficial y celebrar los actos de adquisición a través de Panamá Compra.

¿Cuál es el rol de esta comisión?

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos fue instalada el 15 de octubre de 2025. Fue creada mediante Decreto Ejecutivo 20 del 19 de septiembre de 2025 y conformada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Panamá, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

La instalación de esta comisión se fundamenta en el artículo 261 de la Ley 419 del 2 de febrero de 2024, que faculta al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, para declarar el desabastecimiento crítico de un medicamento y adoptar medidas que prevengan su escasez en el sector público.

Los miembros de esta organización se han reunido en varias ocasiones con hospitales del Minsa, CSS y patronatos, con el objetivo de revisar los listados e identificar qué renglones de medicamentos pueden ser adquiridos de manera conjunta por estas instituciones de salud.

También puede leer: