Residentes de áreas canaleras alertan sobre afectaciones y 'pérdida de memoria histórica' a vísperas del 9 de enero

Desde los alrededores del edificio de la Administración del Canal de Panamá, voceros comunitarios advirtieron que proyectos de desarrollo sin una planificación integral estarían poniendo en riesgo el patrimonio cultural, histórico y ambiental de la antigua Zona del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un día de conmemorarse el 9 de enero de 1964, una de las fechas más significativas de la historia panameña, residentes de comunidades ubicadas en áreas aledañas al canal de Panamá alzaron su voz para expresar su preocupación por lo que consideran una "pérdida de la memoria histórica", así como por deficiencias en la planificación urbana que estarían afectando su calidad de vida.

Desde los alrededores del edificio de la Administración del Canal de Panamá, voceros comunitarios destacaron que la falta de planificación integral estaría poniendo en riesgo el patrimonio cultural, histórico y ambiental de la antigua Zona del Canal.

Los residentes señalaron que múltiples sectores canaleros resultan directamente afectados, entre ellos Clayton, Los Ríos, Corozal, Cárdenas, Albrook, Llanos de Curundu, Balboa, Diablo y áreas cercanas, debido a un modelo urbano que, aseguran, no responde a la realidad actual del país.

“Porque cuando se diseñó esto, se diseñó bajo una perspectiva de un pensamiento norteamericano. Aquí nada más teníamos una vía primaria, que es la vía Omar Torrijos Herrera, de la cual se sale en otra vía como la Roosevelt que está aquí y no tenemos más vía. Entonces, todo un sistema de tráfico va a terminar en el Poroto”, advirtieron.

Según explicaron, esta situación ha generado un aumento significativo del congestionamiento vehicular, así como mayores niveles de contaminación ambiental y sonora. Además del impacto vial, los residentes denunciaron daños estructurales en sus viviendas, producto de explosiones y movimientos de tierra asociados a proyectos de construcción que se desarrollan en el área.

Aseguran que muchas familias adquirieron sus residencias bajo condiciones específicas, las cuales, afirman, no están siendo respetadas ante el avance de nuevas obras. Como parte de los actos conmemorativos, los residentes anunciaron que este jueves a las 6:00 p.m. realizarán una vigilia en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal de Panamá, en memoria de los mártires del 9 de enero de 1964 y de quienes lucharon por la soberanía del territorio panameño.

Con información de Yamy Rivas