Arranca la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025: una semana para sumergirse en el universo literario

Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes 11 de agosto, el Centro de Convenciones Atlapa abrió sus puertas para recibir a miles de amantes de la lectura en la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) 2025, que celebra su 21ª edición con una propuesta cultural vibrante y diversa.

La FIL se consolida como uno de los eventos culturales más importantes del país. Este año, Marruecos es el país invitado, trayendo consigo una rica muestra de su literatura, arte y tradiciones.

Horario

Todos los días de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Entradas

Niños: B/. 1.50

Jubilados: B/. 2.00

Adultos: B/. 4.00

La presidenta de la FIL, Orit Betesh, extendió la invitación a nacionales y extranjeros para que se acerquen a Atlapa y disfruten de esta experiencia única, donde podrán adquirir ejemplares de novelas, ensayos, poesías, cómics e investigaciones.

Programa cultural

La agenda incluye presentaciones de libros, talleres, conferencias, lecturas de poesía, actividades infantiles, paneles de discusión, exposiciones artísticas y espectáculos en vivo. Un espacio para el aprendizaje, el intercambio cultural y el amor por la lectura.

