Semana de los Templos: recorridos, procesiones y conciertos del 12 al 15 de agosto

ciudad de panamá/La Semana de los Templos se celebrará del 12 al 15 de agosto, con un calendario de actividades religiosas y culturales en distintas iglesias del país.

El sacerdote Eusebio Muñoz Jiménez, adelantó que en la Catedral Basílica, los visitantes podrán participar en visitas guiadas que incluirán a estudiantes de escuelas y universidades. El 13 de agosto se realizará el Jubileo del Mundo Educativo, a las 9:00 a.m., con delegaciones escolares celebrando el año jubilar junto al arzobispo.

Muñoz destacó que el día cumbre será el 15 de agosto, fecha en que se conmemora la Asunción de la Virgen María y la fundación de la ciudad de Panamá. Desde las 2:00 p.m., la jornada incluirá el sacramental del saludo del ángel a la Virgen, la coronilla de la misericordia, catequesis y un concierto.

A las 5:00 p.m., llegará la procesión con la imagen de la Virgen de la Merced, conocida como la Virgen dormida. Al arribar a la catedral, se le rendirán honores y se realizará un concierto de canto en su honor, con la participación de la comunidad.

Las actividades están abiertas al público, y cada templo participante ofrecerá su propia programación, que podrá ser consultada en los horarios oficiales.

Este es el tercer año consecutivo que el Comité Interreligioso de Panamá organiza la Semana de los Templos, un evento que permitirá a todos —sin distinción de creencias— recorrer, conocer y experimentar la riqueza espiritual, cultural y arquitectónica de doce comunidades de fe.

La diversidad religiosa será la gran protagonista de esta semana. Los templos participantes son:

Casa de Oración Bahá’í

Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua

Catedral Episcopal San Lucas

Centro Cultural de la Soka Gakkai Internacional de Panamá

Iglesia Bautista El Calvario

Balboa Union Church

Catedral Griega Ortodoxa Anunciación de la Virgen María

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Mezquita Jama

Información de Luis Mendoza