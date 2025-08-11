Sinaproc emite aviso de vigilancia por mareas altas en el litoral Pacífico
Se prevé el incremento del nivel de los ríos, quebradas y drenajes naturales si coinciden estas mareas máximas con lluvias moderadas o fuertes.
Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio a conocer, a través de un comunicado, que a partir del martes 12 de agosto a las 5:57 a.m. hasta el viernes 15 de agosto a las 7:59 p.m. se prevé un aumento considerable en los niveles de las mareas en el litoral Pacífico de la República de Panamá.
Según la entidad, de acuerdo con análisis científicos, durante estos días las mareas podrían llegar hasta 5.09 metros, lo que representa un riesgo si estos niveles coinciden con eventos de lluvias intensas. Además, podría generar inundaciones en sectores vulnerables, ubicados en zonas bajas o próximas a cuerpos de agua.
Entre los detalles de mareas máximas pronosticadas en el Pacífico están:
- Martes 12: 5:57 a.m. – 5.03 metros 6:10 p.m. - 4.88 metros
- Miércoles 13: 6:36 a.m. – 5.09 metros 6:51 p.m. – 4.79 metros
- Jueves 14: 7:17 a.m. – 5.03 metros 7:34 p.m. – 4.60 metros
- Viernes 15: 7:59 a.m. – 4.88 metros
Recomendaciones del Sinaproc:
- Evitar realizar actividades de pesca artesanal, navegación menor o recreativas en zonas costeras durante los horarios de marea alta.
- Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de Sinaproc y medios de comunicación confiables.
- Extremar precauciones si reside o transita por áreas propensas a inundaciones.
- A los pescadores se les recomienda:
- Utilizar los equipos de navegación y dispositivos de flotación personal (chaleco salvavidas).
- Preparar planes familiares de emergencia y tener a mano una mochila con suministros básicos.