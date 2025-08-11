Sinaproc emite aviso de vigilancia por mareas altas en el litoral Pacífico

Se prevé el incremento del nivel de los ríos, quebradas y drenajes naturales si coinciden estas mareas máximas con lluvias moderadas o fuertes.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio a conocer, a través de un comunicado, que a partir del martes 12 de agosto a las 5:57 a.m. hasta el viernes 15 de agosto a las 7:59 p.m. se prevé un aumento considerable en los niveles de las mareas en el litoral Pacífico de la República de Panamá.

Según la entidad, de acuerdo con análisis científicos, durante estos días las mareas podrían llegar hasta 5.09 metros, lo que representa un riesgo si estos niveles coinciden con eventos de lluvias intensas. Además, podría generar inundaciones en sectores vulnerables, ubicados en zonas bajas o próximas a cuerpos de agua.

Entre los detalles de mareas máximas pronosticadas en el Pacífico están:

Martes 12: 5:57 a.m. – 5.03 metros 6:10 p.m. - 4.88 metros

Miércoles 13: 6:36 a.m. – 5.09 metros 6:51 p.m. – 4.79 metros

Jueves 14: 7:17 a.m. – 5.03 metros 7:34 p.m. – 4.60 metros

Viernes 15: 7:59 a.m. – 4.88 metros

Recomendaciones del Sinaproc: