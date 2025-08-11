Clima en Panamá: Se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas dispersas este lunes

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 11 de agosto se esperan condiciones variables en las vertientes del Caribe y del Pacífico, con lluvias y tormentas aisladas en diversos puntos del país.

En la vertiente del Caribe, se prevé que continúen las lluvias de variada intensidad desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro, mientras el resto del litoral caribeño permanecerá mayormente nublado con lluvias ocasionales.

En horas de la tarde podrían registrarse aguaceros con tormentas aisladas en Colón y la serranía de la comarca Guna Yala, mientras que para la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Los acumulados de lluvias podrían oscilar entre 10 y 25 milímetros, con máximos puntuales de 35 milímetros.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados a nublados, con lluvias aisladas hacia el golfo de Chiriquí, golfo de Panamá, Panamá Este y Darién.

Alrededor del mediodía y en parte de la tarde se esperan aguaceros con tormentas dispersas en diferentes sectores, mientras que durante la noche predominará el cielo parcialmente nublado, excepto hacia el golfo de Chiriquí, sur de Veraguas-Isla Coiba y oriente de Darién-Frontera, donde se prevé nubosidad con lluvias. Los acumulados de precipitaciones podrían ir de 10 a 30 milímetros, con máximos puntuales de 50 milímetros.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 29°C y 32°C, excepto en zonas de montaña y la Cordillera Central, donde oscilarán entre 18°C y 26°C. Los vientos en ambas vertientes se mantendrán entre 10 y 25 km/h, con dirección oeste, noroeste y suroeste, según el sector. En el litoral Caribe se esperan olas de 1.0 a 1.4 metros con periodos de 8 segundos, y en el litoral Pacífico olas de 0.7 a 1.2 metros con periodos de 15 a 17 segundos. El Imhpa advirtió sobre condiciones de marea alta y corrientes de retorno, así como índices de radiación UV-B de riesgo alto a muy alto (7-8) en gran parte del territorio nacional.