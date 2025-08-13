Clima en Panamá: Se esperan cielos despejados y aguaceros breves este miércoles

El Imhpa recordó a la población tomar precauciones por la posible ocurrencia de tormentas y seguir las indicaciones del Sinaproc.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este miércoles 13 de agosto de 2025 aguaceros aislados en distintas regiones del país, con variaciones en intensidad y posibilidad de tormentas en sectores específicos.

En la vertiente del Caribe, se esperan chubascos con posibles tronadas en Colón, Bocas del Toro y en Guna Yala durante la tarde. El resto del día se mantendrá con cielo parcialmente nublado.

En el Pacífico, el cielo permanecerá despejado a parcialmente nublado en la mañana. En horas de la tarde se prevén lluvias de corta duración y de intensidad variable sobre Darién, la región metropolitana, Coclé y Veraguas. Durante la noche, podrían presentarse precipitaciones en áreas marítimas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23°C y 26°C, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central estarán entre 13°C y 19°C. Las máximas alcanzarán de 29°C a 32°C en el Caribe, de 31°C a 35°C en el Pacífico y serán inferiores a 27°C en áreas elevadas.

Los vientos, de débiles a ligeros, soplarán del norte y oeste-noroeste en la vertiente del Caribe y el centro del Pacífico, y del suroeste y sur-suroeste en las regiones occidental y oriental del Pacífico, con ráfagas de hasta 30 km/h durante aguaceros.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén oleajes de 0.8 a 1.3 metros en el litoral Caribe y de 0.4 a 1.3 metros en el litoral Pacífico, ambos con condiciones favorables para la navegación. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán de altos a muy altos en todo el territorio y extremos en áreas marítimas.

El Imhpa recordó a la población tomar precauciones por la posible ocurrencia de tormentas y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinproc).