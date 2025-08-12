Idaan aprueba inversión de $53 millones para mejoras en plantas potabilizadoras de Coclé y Panamá Oeste

Ciudad de Panamá, Panamá/La junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aprobó el martes 12 de agosto varios proyectos de inversión por más de 53 millones de dólares destinados a las provincias de Coclé y Panamá Oeste. Las iniciativas incluyen mejoras en las plantas potabilizadoras de Penonomé, Capellanía, Natá, San Carlos, Chame y La Chorrera.

Para Coclé, el Idaan informó que se avaló la ejecución de proyectos por $42.6 millones para el diagnóstico, rehabilitación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Capellanía —que abastece el distrito de Aguadulce— y Natá. De acuerdo con la entidad, estas obras contemplan también intervenciones en la planta de San Carlos, en Panamá Oeste.

A su vez, la institución autorizó el proceso de licitación pública internacional para el estudio, diseño y construcción de mejoras en la planta potabilizadora de Chame, con una inversión estimada de $5.7 millones.

En el caso del distrito de La Chorrera, se dio luz verde a la licitación pública internacional para el proyecto de estudio, diseño y construcción de mejoras en la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como Trapichito, con un presupuesto de $5.1 millones.

De forma adicional, el Idaan indicó que se autorizó la ejecución de un proyecto para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en los sectores de Koskuna y Bello Horizonte, también conocido como Tranquilandia, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján. La inversión para esta obra asciende a $476 mil.