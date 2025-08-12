El distrito de Capira se prepara para celebrar sus 170 años de fundación con nueve días de actividades

Capira, Panamá Oeste/Este fin de semana inician las festividades en el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste, con la presentación oficial de la Señorita Capira 2025 y sus princesas, en un acto que se llevó a cabo en la cancha del centro del distrito.

Las autoridades locales confirmaron que se ha coordinado con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para garantizar la seguridad de los asistentes durante todas las actividades.

El programa incluye concursos de poesía de autores locales y certámenes de oratoria con temas relacionados con la agroindustria. Además, el próximo 12 de septiembre, estudiantes de todos los colegios del distrito participarán en actos conmemorativos, como parte de la celebración.

La Señorita Capira 2025 invitó a la comunidad a asistir a su proclamación oficial, que se realizará el 16 de agosto a las 9:00 p.m. en la cancha principal del distrito.

Las festividades se extenderán por nueve días y culminarán el 12 de septiembre, fecha en la que se celebrará el tradicional desfile cívico por las principales calles de Capira. Para esta ocasión se esperan más de 22 delegaciones, entre colegios de Panamá Oeste y la ciudad capital.

En conmemoración del 170 aniversario de fundación del distrito, también se desarrollarán desfiles de bandas independientes y un desfile folclórico que reunirá a delegaciones de distintas regiones.

