Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Emily Santos le da a Panamá la medalla de plata en 200 metros pecho de la natación

Paraguay/Emily Santos obtuvo la medalla de plata en la Final A de los 200 metros pecho, rama femenina, de los II Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción, Paraguay, con un tiempo de 2:30.17 minutos.

La Final fue la culminación de una jornada de emociones encontradas para la panameña. Después de romper el récord panamericano junior de la distancia y superar la descalificación en la fase inicial, la nadadora se disponía a obtener una medalla más para Panamá.

Una vez que las competidoras, entre ellas Santos, se colocaron en sus puestos de partida, hubo una dilatación de 10 minutos. Mientras las participantes trataban de calmar sus nervios, la expectativa aumentaba entre los fanáticos presentes en el Centro Acuático Olímpico de Asunción.

El retraso terminó e inició la competencia. La panameña se mantuvo en el cuarto lugar en los primeros 50 metros. Una vez dado el primer giro se metió de lleno entre los tres primeros puestos.

Llegado el tramo final, Santos y la brasileña Agatha Amaral protagonizaron una pugna por los dos primeros lugares. Al final se impuso la sudamericana quien detuvo el cronómetro en 2:30.09 minutos, ocho milésimas de segundo menos que Santos quien registró 2:30.17 minutos.

El bronce fue para Lysy Brandao con 2:33.72 minutos.

Con esta presea, Panamá suma tres medallas (una de oro, una de plata y una de bronce) en la presente edición de los Panamericanos Junior. Dos de ellas (oro y plata) fueron obtenidas por Emily Santos.

La clasificación

Emily Santos clasificó a la final de los 200 metros pecho de la natación de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Esta se confirmó tras una apelación presentada por el Comité Olímpico de Panamá (COP) luego de su participación en las series clasificatorias de esa distancia.

Santos, quien estuvo en el cuarto carril de la segunda serie, quedó en el primer lugar con tiempo de 2:30.08 minutos, el que constituye un nuevo récord panamericano junior. No obstante se le descalificó porque el juez, encargado de observar la prueba, argumentó que ella dio "mas de una patada de mariposa en la salida". Antes este argumento, el COP hizo la apelación teniendo como evidencia el video de la competencia.

"El juez aduce que en el desplazamiento de la atleta Emily Santos da 'más de una patada de mariposa en la salida' sin embargo, a una simple observación del video existente de la carrera claramente y de manera equívoca se deja en evidencia irrefutable que la atleta en ningún momento da más de una patada, de haber sido así, hubiera salido mucho más adelante y tal cual como se observa no sale de primera en la sumergible si no que sale de cuarta como se observa en el video", manifestó el comité panameño en un comunicado.

Después de la respectiva evaluación, se aceptó la apelación y se formalizó la clasificación de Santos.

Conclusión

La Final A de los 200 metros pecho fue la última prueba de Emily Santos en los II Juegos Panamericanos Junior.

Su balance en esta cita deportiva fue de dos medallas. Una de oro en los 100 metros pecho y una de plata en los 200 metros pecho. Además compitió en las series clasificatorias de los relevos mixtos libres 4x100 metros junto a sus compañeros Andrey Villarreal, Julio Rodríguez y María Castillo.

Santos regresará a Panamá el miércoles 13 de agosto en horas de la mañana.