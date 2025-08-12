¡Llamado! Atletas panameños buscan respaldo para competir en Campeonato Mundial de Fuerza

Los competidores tienen previsto para participar en el certamen a realizarse desde finales de agosto en Costa Rica.

Panamá/Dos atletas, oriundos de la provincia de Chiriquí, deben competir por Panamá en el Campeonato Mundial de Fuerza a realizarse del 25 de agosto al 5 de septiembre en Costa Rica. Para ello buscan respaldo en las autoridades y la empresa privada para estar presente en ese certamen.

Andrea Valdés y Joseph Valenzuela son los representantes panameños en ese campeonato y lo que solicitan específicamente es que se les apoye con los gastos de hospedaje durante los días que dura el evento.

"Se solicita el apoyo en el tema del hospedaje porque la Federación lo que busca es que los atletas estén sujetos a pruebas antidoping durante el tiempo", explicó Valenzuela a TVN Noticias. "Eso representa en que se designen hoteles en específico para que los atletas estén ahí para someterse a las pruebas antidoping durante todo el tiempo de la competencia".

Ambos atletas fueron escogidos para participar por su rendimiento. Esto lo manifestó Valdés quien tiene récords nacionales en las modalidades de sentadilla y peso muerto en la división de -63 kilos, categoría junior.

"Aquí solo se presentan los mejores y fuimos elegidos para representar a Panamá y a nuestra provincia Chiriquí", recalcó la pesista.

Información de Demetrio Ábrego