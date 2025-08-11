Golf - Panamá| Eduardo Arango III conquista el National Team Cup 2025

El competidor se quedó con el título luego de un desempate.

Panamá/El golfista Eduardo Arango III se coronó campeón de la categoría individual del National Team Cup 2025, revalidando su título en un emocionante desempate de cinco hoyos contra Jean Louis Ducret, en la cancha de Vista Mar Golf Club.

Con esta victoria, Arango se convierte en el ganador "back-to-back" de la competencia, habiendo triunfado en la edición 2024 en Vista Mar, también en muerte súbita contra Omar Tejeira.

Arango III había mantenido una ventaja de dos golpes al iniciar la última ronda. Sin embargo, tras 54 hoyos, el marcador lo igualó con Ducret, lo que los llevó a un emocionante desempate de muerte súbita. Arango mostró su temple y habilidad al imponerse en el quinto hoyo, asegurando así su victoria.

"Fue un gran torneo y una última ronda inolvidable, agradezco a todos en especial a mis familiares por todo el apoyo", dijo Arango III tras la victoria.

Este triunfo es más que una simple victoria. El título le otorga puntos para el Ranking Nacional y el WAGR (World Amateur Golf Ranking), abriéndole la posibilidad de clasificar al prestigioso LAAC 2026 que se celebrará en Lima, Perú.

El golfista ha demostrado mucha consistencia en su desempeño. En sus últimos 10 torneos ha sumando cuatro títulos y ha quedado entre los mejores 5 en otras 4 ocasiones.

Eduardo III se prepara para su última temporada en la Universidad de Belmont Abbey en North Carolina, hacia donde estará partiendo el próximo 17 de agosto.

El equipo campeón del National Team Cup 2025 estuvo conformado por Felipe Lewis y Jean Paul Ducruet, quienes demostraron un gran trabajo en equipo durante toda la competencia.

Beneficios del deporte

La práctica del golf ofrece una amplia variedad de beneficios, tanto físicos como mentales y sociales.

Beneficios mentales

Reducción del estrés: Jugar golf en entornos naturales y tranquilos ayuda a relajar la mente y reducir la ansiedad. Mejora de la concentración: El golf requiere atención constante y enfoque en cada golpe, lo que mejora la concentración y la toma de decisiones. Estimulación mental: Calcular distancias, ángulos y condiciones del viento estimula el pensamiento estratégico y la resolución de problemas.

Beneficios físicos

Ejercicio cardiovascular: Caminar por un campo de golf puede representar entre 5 y 10 kilómetros, lo cual es excelente para la salud del corazón. Quema de calorías: Una ronda de 18 hoyos puede quemar entre 1,200 y 2,000 calorías (dependiendo si se camina o se usa carrito). Mejora de la coordinación y el equilibrio: El swing de golf requiere coordinación ojo-mano, estabilidad corporal y control del movimiento. Bajo impacto en las articulaciones: Es un deporte ideal para personas mayores o con problemas articulares, ya que tiene bajo riesgo de lesiones por impacto.

Beneficios sociales

Fomento de relaciones personales y profesionales: Es común que el golf sea una actividad social donde se generan conexiones personales y de negocios. Juego para todas las edades y niveles: Se puede jugar desde la infancia hasta la vejez, lo que lo hace inclusivo y familiar.

Conexión con la naturaleza

Pasar tiempo al aire libre, en espacios verdes, mejora el estado de ánimo y fortalece la salud mental.

Desarrollo personal

El golf enseña valores como la paciencia, el autocontrol, la disciplina y la superación personal.

