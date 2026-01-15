Miguel Ordóñez: El panameño que hace historia en el Latin America Amateur Championship

El LAAC no es un torneo cualquiera; su prestigio emana de sus raíces. Fue fundado en 2014 por las tres organizaciones más influyentes del golf mundial: el Masters Tournament , The R&A y la USGA .

Panamá/En el Lima Golf Club de Perú arrancó la undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) del 15 al 18 de enero de 2026.

Entre los 108 jugadores de 29 países que verán acción, un nombre resalta por su constancia y perseverancia: el panameño y director de Pandeportes, Miguel Ordóñez.

Ordóñez ha logrado una hazaña única en la región al ser el único jugador que ha competido en todas las ediciones del campeonato desde su creación. Su presencia en el field de este año no solo representa la veteranía del golf istmeño, sino que personifica la esencia de un torneo que se ha convertido en el "Major" de los aficionados latinoamericanos.

PANAMÁ COMPLETA SU PREPARACIÓN EN LIMA DE CARA AL DEBUT EN EL LAAC 2026

Con la conclusión de la segunda ronda de práctica oficial, la delegación de Panamá dejó todo listo para el arranque de la undécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se disputará en el histórico Lima Golf Club.

El certamen representa una valiosa vitrina internacional para el golf panameño, en un escenario de tradición centenaria, reconocido por exigir precisión desde el tee y una gestión estratégica del campo a lo largo de sus exigentes fairways y greens.

Panamá afronta el torneo con un grupo de seis jugadores que buscarán dejar su huella en uno de los eventos más importantes del golf amateur latinoamericano. Los representantes nacionales para esta edición son:

Raúl Carbonell

Sam Durán

Lucca González

Juan Pablo Motta

Miguel Ordóñez

Omar Tejeira

A partir de hoy jueves, los golfistas panameños iniciarán su recorrido oficial con la meta de superar el corte clasificatorio y mantenerse en la lucha por el trofeo del LAAC, un campeonato que además otorga accesos directos a torneos de élite del golf mundial.

Con la preparación completada y el enfoque puesto en el debut, Panamá se alista para competir al más alto nivel en Lima, con la ilusión de volver a ser protagonista en el escenario amateur del continente.

Los orígenes de una alianza histórica

El LAAC no es un torneo cualquiera; su prestigio emana de sus raíces. Fue fundado en 2014 por las tres organizaciones más influyentes del golf mundial: el Masters Tournament, The R&A y la USGA. El objetivo primordial de esta alianza fue impulsar el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, brindando una plataforma de nivel élite para los talentos emergentes.

Desde su primera edición, el certamen ha rotado por los campos más destacados de la región, celebrando su décimo aniversario en 2025 en Argentina. A lo largo de esta década, el torneo ha servido como trampolín para figuras que hoy brillan en el profesionalismo, como los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira, o el colombiano Sebastián Muñoz.

Un premio que cambia vidas

Lo que motiva a jugadores como Miguel Ordóñez y a los nuevos prospectos —incluyendo al debutante más joven, de solo 13 años— es el botín sin precedentes que ofrece el campeonato. El ganador del LAAC 2026 recibirá invitaciones directas para competir en tres de los torneos más prestigiosos del mundo:

• El Masters Tournament 2026 en Augusta National.

• The 154th Open Championship en Royal Birkdale.

• El 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

Además, el campeón y los subcampeones obtienen exenciones para otros torneos de alto nivel como The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship.

Otros datos:

La radiografía del field

• 108 jugadores: Un total de más de un centenar de golfistas se darán cita en Lima, representando a 29 países diferentes.

• Seis por nación: Países como Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y el anfitrión, Perú, asisten con sus delegaciones máximas de 6 jugadores cada uno.

• Experiencia vs. Juventud: El torneo contará con 28 debutantes absolutos, mientras que 78 jugadores ya conocen lo que es competir bajo la presión del LAAC en ediciones anteriores.

• El retorno de los mejores: De los participantes, 65 jugaron la edición de 2025 en Argentina, incluyendo a 10 jugadores que terminaron en el Top-10 el año pasado, lo que eleva el nivel de competitividad.

Diversidad generacional y académica

• Brecha de 41 años: La diversidad de edades es asombrosa. El jugador más joven es el costarricense Luka Peterman, con apenas 13 años, mientras que el más veterano es su compatriota Guillermo Rothe, de 54 años.

• Promedio de edad: La media de los competidores se sitúa en los 26 años.

• Segmentos de edad: El field se divide en 30 jugadores menores de 20 años, 46 jugadores de 25 años o más y 12 veteranos de 40 años o más.

• Conexión universitaria: El torneo tiene un fuerte lazo con el sistema educativo estadounidense; 27 jugadores cursan estudios actualmente en 26 universidades de EE. UU., mientras que 32 ya son graduados de 31 instituciones distintas.

