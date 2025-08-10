Jiu-jitsu| Lucas Goldner: El panameño captura oro y plata en torneo internacional en Austin

El atleta panameño tuvo una faena productiva en el Austin Grappling Championship

Estados Unidos/Lucas Goldner, destacado atleta panameño de 17 años, se alzó con la victoria en la categoría Gi de peso 145-160 libras y con el segundo lugar en No-Gi en el Austin Grappling Championship, un prestigioso evento organizado por NAGA (North American Grappling Association) en Texas, Estados Unidos.

El joven, que compite en el nivel experto, demostró su destreza y dedicación al vencer a una serie de oponentes de alto calibre.

La competencia de Goldner fue un verdadero desafío, enfrentándose a atletas experimentados como Vincent Gibson, Heyden Moccardine, Jakuc Krenek, Elijah Arroyo y Johnny LeMasters. Sin embargo, su técnica y su incansable espíritu de lucha le valieron el primer y segundo puesto en su categoría.

El podio en Gi, con uniforme tradicional, Goldner lo compartió con los estadounidenses Johnny LeMasters y Elijah Arroyo; mientras en No Gi (ropa deportiva130-145 libras ) con Hayden McCardine y Vicent Gibson, ambos de Estados Unidos.

Esta victoria en el Austin Grappling Championship se suma a su impresionante historial, que incluye una reciente medalla de oro en la World League Jiu-Jitsu en Stockton, California, donde representó a Panamá con orgullo.

"Estamos muy orgullosos de estos triunfos, es el resultado de trabajo en equipo y que involucra a muchas personas, por eso se los dedico a todo Panamá", destacó.

El éxito de Lucas no es casualidad. Su viaje en el jiu-jitsu comenzó a la temprana edad de 4 años, y desde entonces ha estado perfeccionando su técnica sin descanso. Hoy en día, cuenta con un equipo de apoyo que incluye asesores psicológicos, nutricionistas y expertos en crossfit, todos trabajando en conjunto para asegurar su máximo rendimiento.

Su entrenador, David Beluche, ha sido una figura clave en su desarrollo, guiándolo durante una década.

La historia de Lucas Goldner es un testimonio inspirador de dedicación y pasión.

Este torneo en Austin también sirvió de preparación para su siguiente competencia en la organización más prestigiosa IBJJF, que se desarrollará en Las Vegas al final del mes, agosto 28 y 29, 2025.

Beneficios

La práctica del jiu-jitsu en adolescentes ofrece múltiples beneficios, tanto físicos como mentales y emocionales. A continuación te detallo los principales:

Beneficios psicológicos y emocionales

Aumenta la autoestima y la confianza

Aprender a defenderse y progresar en el arte marcial refuerza la autoconfianza.

Mejora el autocontrol y la disciplina

El jiu-jitsu exige respeto por el oponente, control emocional y cumplimiento de reglas.

Reduce el estrés y la ansiedad

La actividad física y el enfoque en el entrenamiento ayudan a liberar tensiones.

Fomenta la resiliencia

Enfrentar derrotas y aprender de ellas enseña a no rendirse ante los fracasos.

Beneficios físicos

Mejora la condición física general

Aumenta la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación motora.

Desarrollo corporal equilibrado

A diferencia de otros deportes, trabaja todo el cuerpo de forma simétrica.

Fomenta hábitos saludables

Los adolescentes que entrenan regularmente tienden a adoptar rutinas más sanas.

