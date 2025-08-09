LPF| Torneo Clausura 2025| Tauro FC y Atlético Nacional arrancan puntos ante UMECIT FC y CD Universitario

Sintoniza el partido entre Árabe Unido y Sporting San Miguelito el domingo 10 de agosto por TVMAX, TVN Pass y el canal de Youtube (TVMAX PANAMÁ).

Panamá/El Tauro FC y la Sociedad Deportiva Atlético Nacional lograron empates ante UMECIT FC y CD Universitario, respectivamente, en la cartelera sabatina de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Tauro FC 1-1 UMECIT FC

Taurinos y umecistas se quedaron con un empate a un gol por bando en un partido realizado en el COS Sports Plaza.

Jhamal Rodríguez le dio el comando al UMECIT FC al minuto 25.

Posteriormente el colombiano Jerónimo Rodríguez marcó el tanto del empate para el Tauro FC con un potente tiro a larga distancia que ejecutó al minuto 50.

En ese partido, el portero de UMECIT Cecilio Burgess tuvo que salir de la cancha por molestias en una de sus rodillas.

CD Universitario 2-2 SD Atlético Nacional

El Atlético Nacional sumó su segundo empate consecutivo al igualar a dos tantos con Universitario en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Habían pasado cinco minutos del pitazo inicial cuando Abdiel Garcés marcó un gol y le dio la ventaja al conjunto policial que la mantuvo hasta el final del primer tiempo.

En la segunda parte, llegó la respuesta de los universitarios. Emanuel Chanis descontó al minuto 55 y Andrick Edwards les dio el comando al 82.

Cuando el tiempo agregado estaba por expirar (90+4') llegó el empate para el Atlético Nacional cuando Joel Barría aprovechó un balón suelto y sacó un remate que vulneró a la portería universitaria.

Próximos partidos

Herrera FC vs San Francisco FC

El domingo 10 de agosto presenta el enfrentamiento entre los 'tiburones' herreranos y los 'monjes' franciscanos desde el estadio Gustavo Posam de Parita a las 4:00 p.m.

El empate de la semana pasada, 1-1, ante Atlético Nacional podría ser un aliciente para un Herrera FC que está en los comienzos de un nuevo ciclo. Por lo tanto está ante la oportunidad de avanzar en su plan y para ello necesita de una victoria frente a un San Francisco FC que quiere seguir brillando.

Después de ganar dos de sus tres primeros juegos del certamen, el elenco franciscano buscará un triunfo que le consolide en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste.

Árabe Unido vs Sporting San Miguelito (Transmisión por TVMAX)

Un Deportivo Árabe Unido deseoso de progresar enfrentará al Sporting San Miguelito en el partido que cerrará la programación dominical desde el COS Sports Plaza y que iniciará a las 6:15 p.m.

El Árabe Unido necesita un triunfo que le permita salir del fondo de la Conferencia Este, pero tendrá al frente a un Sporting revitalizado por su victoria de la jornada anterior ante Tauro FC.

Los colonenses vienen de un empate ante Alianza FC y esperan sacar provecho de un conjunto académico que debutó el pasado jueves en la Copa Centroamericana 2025 con una visita a la casa del Municipal de Guatemala.

TVMAX, junto a la plataforma TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ, te llevará lo que ocurra en ese cotejo.

Te puede interesar: Selección Femenina de Panamá| Concacaf revela formato de eliminatorias al Mundial Brasil 2027

Veraguas United vs CAI

El lunes 11 de agosto cierra la jornada en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago, donde el Veraguas United recibirá al Club Atlético Independiente (CAI) para un duelo que está programado para iniciar a las 8:30 p.m.

Los veragüenses han tenido un buen comienzo de campaña al registrar siete puntos que le tienen en el comando de la Conferencia Oeste. Ahora tiene al frente a un CAI que pasa por un momento complicado tras dos derrotas en tres partidos jugados y, a la que se le suma, el descalabro sufrido el martes pasado en la Copa Centroamericana ante Motagua.