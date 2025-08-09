LPF - Torneo Clausura 2025| Alianza FC vs Plaza Amador: 'Leones' se valen de la desesperación verdolaga para seguir invictos

Sintoniza el partido entre Árabe Unido y el Sporting San Miguelito el domingo 10 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX.

Panamá/El Plaza Amador sigue su paso perfecto por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con una victoria sobre el Alianza FC, por 3 goles a 2, en el partido que inició la cuarta jornada del certamen y que se realizó en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los 'Leones' plazinos tomaron el control en los primeros instantes del partido. Al minuto 6, Yoameth Murillo recibió el balón y sacó un remate en el área del elenco verdolaga para convertir el primer gol.

Alianza empató con un gol de Reynaldiño Verley al minuto 13, pero el Plaza respondió con un tanto de Ricardo Buitrago, al 30, que puso el marcador 2-1 a favor de los plazinos.

Posteriormente hubo una falta en el área plazina que John Jairo Alvarado cobró desde el punto penal, al minuto 63.

Con el 2-2 en el marcador, el Plaza hizo un último intento para llevarse la victoria y le dio resultado. En tiempo de reposición (90+5'), hubo un remate de cabeza que fue detenido con las manos por el jugador del Alianza Yeison Ortega, lo que provocó su expulsión y el cobro de penal de Jorlian Sánchez quien, de esa manera, marcó el tanto de la victoria.

Este triunfo es el cuarto en igual cantidad de juegos disputados por el Plaza Amador en el certamen por lo que lidera la Conferencia Este con 12 puntos. En tanto el Alianza FC sufre su segunda derrota del torneo y se mantiene con cuatro unidades.

Próximos partidos

CD Universitario vs SD Atlético Nacional

El sábado 9 de agosto continúa la actividad con una cartelera que inicia a las 6:00 p.m. con el encuentro entre la Sociedad Deportiva Atlético Nacional que visita el Estadio Universidad Latina de Penonomé para enfrentar al CD Universitario.

Después de empatar ante Herrera FC en la jornada anterior, tras dos derrotas consecutivas, el conjunto policial tendrá un gran reto ante unos universitarios que tienen siete unidades y pelean por el liderato de la Conferencia Oeste ha sorprendido con su propuesta ofensiva. Universitario quiere hacerse fuerte en casa para no perder pisada en la tabla, mientras que los visitantes intentarán sumar de a tres para mantenerse en la pelea.

Tauro FC vs UMECIT FC

La programación sabatina cerrará con el juego entre el Tauro FC y UMECIT FC en el COS Sports Plaza que iniciará a las 8:15 p.m.

Los taurinos han tenido un arranque de liga complicado y lucharán por enderezar el rumbo. Esta situación contrasta con la del elenco umecista que ha sorprendido con dos triunfos en tres partidos en su primera campaña dentro de la Conferencia Este.

Herrera FC vs San Francisco FC

El domingo 10 de agosto presenta el enfrentamiento entre los 'tiburones' herreranos y los 'monjes' franciscanos desde el estadio Gustavo Posam de Parita a las 4:00 p.m.

El empate de la semana pasada, 1-1, ante Atlético Nacional podría ser un aliciente para un Herrera FC que está en los comienzos de un nuevo ciclo. Por lo tanto está ante la oportunidad de avanzar en su plan y para ello necesita de una victoria frente a un San Francisco FC que quiere seguir brillando.

Después de ganar dos de sus tres primeros juegos del certamen, el elenco franciscano buscará un triunfo que le consolide en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste.

Árabe Unido vs Sporting San Miguelito (Transmisión por TVMAX)

Un Deportivo Árabe Unido deseoso de progresar enfrentará al Sporting San Miguelito en el partido que cerrará la programación dominical desde el COS Sports Plaza y que iniciará a las 6:15 p.m.

El Árabe Unido necesita un triunfo que le permita salir del fondo de la Conferencia Este, pero tendrá al frente a un Sporting revitalizado por su victoria de la jornada anterior ante Tauro FC.

Los colonenses vienen de un empate ante Alianza FC y esperan sacar provecho de un conjunto académico que debutó el pasado jueves en la Copa Centroamericana 2025 con una visita a la casa del Municipal de Guatemala.

Veraguas United vs CAI

El lunes 11 de agosto cierra la jornada en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago, donde el Veraguas United recibirá al Club Atlético Independiente (CAI) para un duelo que está programado para iniciar a las 8:30 p.m.

Los veragüenses han tenido un buen comienzo de campaña al registrar siete puntos que le tienen en el comando de la Conferencia Oeste. Ahora tiene al frente a un CAI que pasa por un momento complicado tras dos derrotas en tres partidos jugados y, a la que se le suma, el descalabro sufrido el martes pasado en la Copa Centroamericana ante Motagua.

Tabla de posiciones

Después del inicio de la cuarta jornada, este es el estado de los equipos en el Torneo Clausura 2025 de la LPF