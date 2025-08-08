Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Conoce el calendario de competencias de los atletas de Panamá
Paraguay/La delegación de Panamá está lista para participar en los II Juegos Panamericanos Junior que se realizarán a partir de este sábado en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Son 34 atletas que estarán presentes en 14 disciplinas deportivas y aquí detallamos cuáles son las fechas y horas en las que competirán.
Sábado 9 de agosto de 2025
- Tiro deportivo - escopeta (6:30 a.m.)
Domingo 10 de agosto de 2025
- Tiro deportivo - escopeta (6:30 a.m.)
- Natación- acuáticos (7:00 a.m.)
- Ciclismo (7:00 a.m.)
- Judo (8:30 a.m.)
- Tiro deportivo - pistola (11:00 a.m.)
Lunes 11 de agosto de 2025
- Acuáticos- Natación (7:00 a.m.)
- Esgrima- Espada (7:00 a.m.)
- Acuáticos - Natación (4:00 p.m.)
Martes 12 de agosto de 2025
- Acuáticos- Natación (7:00 a.m.)
Miércoles 13 de agosto de 2025
- Acuáticos- Natación (7:00 a.m.)
Viernes 15 de agosto de 2025
- Taekwondo (7:00 a.m.)
Domingo 17 de agosto de 2025
- Ciclismo (7:00 a.m.)
Martes 19 de agosto de 2025
- Gimnasia artística (12:30 p.m.)
- Atletismo (4:00 p.m.)
Miércoles 20 de agosto de 2025
- Triatlón (6:00 a.m.)
- Lucha grecorromana (8:00 a.m.)
- Gimnasia artística (10:30 a.m.)
- Natación (4:15 p.m.)
Jueves 21 de agosto de 2025
- Golf (6:30 a.m.)
- Lucha estilo libre (8:00 a.m.)
- Gimnasia artística (2:00 p.m.
- Atletismo (4:10 p.m.)
- Patinaje (4:16 p.m.)
Viernes 22 de agosto de 2025
- Golf (6:30 a.m.)
- Triatlón (8:00 a.m.)
- Levantamiento de pesas (10:00 a.m.)
- Gimnasia artística (2:00 p.m.)
- Patinaje (4:25 p.m.)
Sábado 23 de agosto de 2025
- Golf (6:30 a.m.)
- Karate (8:00 a.m.)
- Lucha estilo libre (8:00 a.m.)
Los atletas
Panamá se presenta en esa cita panamericana con los siguientes atletas:
Acuáticos – Natación 🏊🏻♀️
- Emily Santos, OLY
- María Castillo
- Andrey Villarreal
- Julio César Rodríguez
Atletismo 🏃🏾♀️
- Ivana Mc Farlane
- Miguel Ángel Aronátegui
Ciclismo 🚴🏽♀️
- Noemy Atencio
- Michael Caballero
Esgrima 🤺
- Isaac Dorati
Gimnasia Artística 🤸🏽♀️
- Aylin Goon Lan
- Susan Madera
- Ana Lucía Beitia
- María Rojas
- André Llamas
Golf 🏌🏻♂️
- Juan José Rodríguez
- Carlos Sacre
Judo 🥋
- Julieta Escobar
Karate 🥋
- Edwin Castillo
Levantamiento de Pesas 🏋🏽♀️
- Kelly Aparicio
Lucha 🤼♀️
- Yusneiry Agrazal
- Jeanice Mejía
- Royglen Temple
- Manuel Brown
- Sadath Ortega
- Wilfredo Steven López
Patinaje 🛼
- Camila García De Paredes
Taekwondo 🥋
- Ian Romero
- Brenda Brooks
Tiro Deportivo
- María Moreno
- Patrick Taylor
Triatlón 🏃🏾♂️🏊🏻♀️🚴🏻♂️
- Iker Batista
- Oliver Batista
- María Jimena Ansin
- Liska Arteaga
Izan la bandera
En la víspera del inicio de los Juegos, algunos miembros de la delegación de Panamá participaron de la ceremonia de izada de las banderas de los países participantes.
Los ciclistas Noemy Atencio y Michael Caballero y el esgrimista Isaac Dorati, quien es el abanderado masculino de la delegación fueron los atletas presentes en la ceremonia. También participaron los entrenadores y algunos miembros del equipo interdisciplinario del Comité Olímpico de Panamá.