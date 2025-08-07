Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Datos que debes saber del evento que será transmitido por TVMAX
Vive las emociones de los II Juegos Panamericanos Junior del 9 al 23 de agosto a través de TVMAX
Panamá/Por segunda vez se realizarán los Juegos Panamericanos Junior, un evento que reunirá al talento emergente del deporte en América. La ciudad de Asunción, Paraguay, será la sede y Panamá acudirá a esa cita.
Los Juegos serán inaugurados este viernes 9 de agosto y a continuación daremos algunos datos que debes conocer sobre ese evento:
- Concepto: Los Juegos Panamericanos Junior son un evento multideportivo internacional que reúne a los mejores atletas jóvenes del continente americano. Están organizados por Panam Sports (la Organización Deportiva Panamericana) y están dirigidos a deportistas de entre 18 y 23 años, sirviendo como una plataforma de desarrollo hacia competencias mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.
- Objetivo: El objetivo de los Juegos Panamericanos Junior es impulsar el talento juvenil del continente, ofrecer una experiencia internacional competitiva y fomentar el espíritu olímpico desde edades tempranas. También funcionan como clasificatorios directos para ciertos eventos de los Juegos Panamericanos de mayores.
- Ediciones: Los Juegos de este año serán los segundos que se realicen. La primera versión se llevó a cabo en el 2021 en Cali, Colombia, donde compitieron 2540 atletas provenientes de 41 países.
- Participantes: En Asunción 2025 estarán presentes unos 4206 deportistas de 41 países. Todos ellos competirán en 28 deportes divididos en 43 disciplinas.
- Escenarios: El Parque Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes (SND) serán los principales clústeres de competencia, complementados por sedes independientes como tenis, golf, costanera, y subsedes en Encarnación y San Bernardino.
- El cronograma oficial incluye disciplinas como natación, atletismo, gimnasia, ciclismo, artes marciales, deportes de raqueta, patinaje, aguas abiertas, BMX freestyle, golf, esquí náutico, básquetbol 5×5, hockey, rugby, entre otros.
- Medallas: Se entregarán un total de 1077 medallas divididas en 333 de oro, 333 de plata y 411 de bronce. Estas se inspiran en la guarania, representando el alma cultural de Paraguay y conteniendo la partitura de "Jejuí", la primera guarania de la historia.
- Clasificatorio: Los ganadores de medallas de oro obtendrán clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un incentivo clave para elevar el nivel competitivo del evento. Se otorgarán en total 218 plazas: 200 individuales y 18 para deportes colectivos (como baloncesto, rugby, voleibol, hockey, balonmano).
- Duración: Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se realizarán del 9 al 23 de agosto de 2025 por lo que tendrán una duración de 15 días.
- Delegación de Panamá: Esta será la segunda participación de Panamá en los Juegos Panamericanos Junior. Para la edición de este año, la representación panameña será de 34 atletas que competirán en 14 disciplinas deportivas. Una de ellas es la lucha la que cuenta con la mayor cantidad de representantes dentro de la delegación con seis.
- Antecedente: En los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, Panamá participó con 42 atletas en 16 deportes y obtuvo cinco medallas de bronce. Dos de esas preseas fueron conseguidas en la lucha (estilos libre y grecorromano), una en boxeo y otras dos en natación y esgrima.
- Experiencia: Emily Santos es la única integrante de la delegación de Panamá que ha competido en los Juegos Olímpicos. La nadadora participó en los 100 metros pecho de las citas olímpicas Tokio 2020 y París 2024.