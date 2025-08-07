Mundial de Béisbol U18 2025- noticias| Panamá apostará por un lanzador zurdo para su debut ante Estados Unidos

El certamen se realizará en Okinawa, Japón, del 5 al 14 de septiembre de este año.

Panamá/Panamá utilizará un lanzador zurdo cuando debute en el Mundial U18 de Okinawa, Japón, el próximo 5 de septiembre, así lo confirmó este juevesel manager del equipo nacional, el ex grandes ligas, Carlos César Maldonado.

Previo a un partido de preparación en la Academia Mariano Rivera ante un combinado, Maldonado dijo a "Podcast Fedebeis", emitido por el canal de YouTube Fedebeis Zone, que tiene tres opciones para escoger como abridores zurdos, entre ellos el santeño José Serva, el también izquierdo Joel González que jugó con Darién y el de Panamá Oeste, Joshua Martínez.

"Será un torneo sumamente difícil, eso lo sabemos, vamos a darlo todo en el terreno y la meta es pasar a Súper Ronda con 1 o 2 puntos", explicó Maldonado.

La selección nacional fue anclada en el Grupo B del Mundial U18 y se alista para hacer maletas y viajar el 1 de septiembre a Japón, sede del Campeonato Mundial, el cual enmarcará la participación 17 de Panamá en estos clásicos.

El equipo se mantiene entrenando en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera y para mañana, viernes hará otro partido de preparación, donde ha sido programado para abrir el derecho Roderick Medina.

Preselección de Panamá

Lanzadores

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Luis Guerra, Juan Lozada, Roberto Martínez, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Aaron Quintero, Alexis Samaniego, Akian Solis, Herminio Vega y Abraham Wright.

Receptores

Melkis López, Omar Osorio, Alberto Pandiella, Víctor Tello y Joel Vergara.

Cuadro Interior

Luis Atencio, Job Avilés, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Gálvez, Javier González, Carlos Guerrero, Nicolás Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros

Isaac Achurra, Ernesto Belgrave, Gabriel De Gracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Daniel Long, Manuel Maclao, Algis Palacio y Arturo Robinson.

Reseña

Orígenes y evolución

El torneo comenzó en 1981 como el Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol , organizado entonces por la Federación Internacional de Béisbol Amateur (IBA) .

como el , organizado entonces por la . Inicialmente se realizaba cada dos años , pero desde 2013 se disputa con una frecuencia bienal bajo el nombre actual de WBSC U-18 Baseball World Cup .

, pero desde se disputa con una frecuencia bajo el nombre actual de . Es considerado uno de los torneos de mayor prestigio en el béisbol juvenil internacional.

Formato

Participan 12 selecciones nacionales , clasificadas a través de torneos continentales (como el Panamericano U18 o el Campeonato Asiático U18).

, clasificadas a través de torneos continentales (como el Panamericano U18 o el Campeonato Asiático U18). El torneo se juega en una fase de grupos, seguida por una "Super Ronda" y posteriormente las finales (oro y bronce).

Sedes

El campeonato se ha celebrado en múltiples países: Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Taiwán, México, entre otros.

Última edición (2023)

Sede: Taiwán

Taiwán Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: Japón

Japón Tercero: Corea del Sur

Información de Fedebeis

