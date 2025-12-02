Panamá/Luego de la alegría vivida tras la conquista del campeonato en los torneos Apertura y Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) , el Plaza Amador toma un tiempo para analizar lo ocurrido este año, descansar y prepararse para un 2026 que será exigente para ese equipo.

El técnico Mario Méndez y el jugador José Murillo fueron los invitados especiales en la edición del martes 2 de diciembre de TVMAX Deportes. Dos días después de ganar el campeonato del certamen clausura, a expensas del Alianza FC, ellos expresan su sentir por lo que ha sido un año fructífero para ese equipo.

"Estoy feliz por haber conquistado otra estrella más para el club y nada, ahora disfrutar de lo que hemos hecho en el 2025, que no ha sido nada fácil y y prepararnos para para lo que viene", expresó Méndez.

La conquista del título en el Clausura se dio en un semestre de mucha actividad para el Plaza. Su participación en la Copa Centroamericana, donde alcanzó el Play In, se dio a la par del certamen. Según el entrenador esto desgastó al equipo que tuvo que sobreponerse rápidamente a esa situación para llegar a la final y levantar el trofeo que le convirtió en bicampeón.

"Teníamos compromisos internacionales. Hubo un bajón en algún momento de la temporada, se generaron las dudas, pero luego de eso, el Plaza mostró ímpetu, mostró lo que es y lo que representa, sacó la casta, y se metió en la final. Después termina logrando el título contra un Jair Palacios, que creo que es un técnico complicado", indicó.

El Plaza Amador entra en un periodo de descanso de 15 días. Luego de eso, el equipo volverá a reunirse para prepararse, jugar partidos de pretemporada y disputar el certamen Apertura 2026 que está programado para comenzar en enero. Méndez indicó que próximamente se reunirá con directivos del equipo para analizar lo que viene y qué refuerzos se pueden integrar ante la posibilidad de que hayan jugadores que salgan de la institución tras el buen desempeño general del grupo este año.

"La verdad que estoy muy feliz, muy contento en lo personal por las cosas que me pasaron en el 2025", reconoció José Murillo quien también estuvo con la Selección de Panamá en varios partidos de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Durante el Clausura, el jugador reconoció que tuvo un bajón que le costó la titularidad. Él reveló que habló con Méndez sobre el tema y acató su decisión de reemplazarlo sin protestar.

"Sí me sorprendió en la semifinal contra CAI, en el juego de vuelta, pero el 'profe' tendrá sus razones y a mí me queda humildemente aceptar la las decisiones técnicas", expresó Murillo. "Tener la humildad de que, cuando me toque entrar a jugar, trate de hacer la cosa bien para el equipo y después en lo personal para mí".

Durante este 2025, en los dos torneos de la LPF, el Plaza Amador jugó 32 partidos en los que ganó 20, empató siete y perdió cinco. Acumuló 67 puntos, anotó 60 goles y recibió 33.