Selección Femenina de Panamá| Concacaf revela formato de eliminatorias al Mundial Brasil 2027

Estados Unidos/Concacaf ha confirmado detalles clave de la Clasificatoria W 2025/26 de la Confederación, en la que participarán 30 Asociaciones Miembro. Esta competencia servirá como fase preliminar del Campeonato W 2026, el primero de los tres grandes torneos centralizados del renovado calendario de selecciones femeninas de Concacaf, anunciado en septiembre.

Aprovechando el éxito de las primeras ediciones de la Copa Oro W y la Copa de Campeones W, la Confederación ha dado otro paso importante para impulsar el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino, mediante la introducción de un calendario ampliado y renovado para el ciclo internacional 2025-2029.

El ecosistema Concacaf W ahora incluye la Clasificatoria W y el Campeonato W, que sirven como vía de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028, así como la primera edición de la Liga de Naciones W y la segunda edición de la Copa Oro W.

Junto con la Copa de Campeones Concacaf W, un torneo anual para los mejores clubes femeninos de la región, estas competencias ofrecerán a las Asociaciones Miembro un calendario consistente y competitivo, garantizando oportunidades regulares para que sus equipos compitan tanto a nivel regional como mundial.

Formato y fechas

La Clasificatoria W incluirá a 30 Asociaciones Miembro y se llevará a cabo durante las Fechas FIFA Femeninas de noviembre 2025, así como febrero y abril 2026.

En estas clasificatorias, que no incluirán a las dos selecciones mejor posicionadas de la región según el Ranking Femenino de Concacaf —las cuales han recibido un pase directo al Campeonato W 2026—, los equipos participantes serán distribuidos en seis grupos para disputar la Fase Inicial del torneo.

Durante la Fase de Grupos, cada equipo disputará dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.

Las 30 selecciones nacionales confirmadas para participar en la Clasificatoria W son las siguientes, presentadas en orden alfabético: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Belice, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.

Los dos equipos que han recibido un pase directo para el Campeonato W 2026 son Estados Unidos y Canadá.

Detalles del sorteo

El miércoles 20 de agosto, Concacaf llevará a cabo el sorteo oficial de la Clasificatoria W a partir de las 7:00 p.m. (6:00 p.m. hora de Panamá).

El evento se llevará a cabo utilizando cuatro bombos. Según el Ranking Femenino de Concacaf, las selecciones participantes han sido clasificadas del 1 al 30 y, en función de su posición, preasignadas directamente a un grupo o distribuidas en uno de los cuatro bombos, de la siguiente manera:

Equipos preclasificados (seis selecciones mejor posicionadas): Costa Rica (Grupo A), México (Grupo B), Jamaica (Grupo C), Panamá (Grupo D), Haití (Grupo E), El Salvador (Grupo F).

Costa Rica (Grupo A), México (Grupo B), Jamaica (Grupo C), Panamá (Grupo D), Haití (Grupo E), El Salvador (Grupo F). Bombo 1 (siguientes seis mejores clasificados) : Trinidad y Tobago, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana, Cuba, Bermuda.

: Trinidad y Tobago, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana, Cuba, Bermuda. Bombo 2 (siguientes seis mejores clasificados) : Belice, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Curazao.

: Belice, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Curazao. Bombo 3 (siguientes seis mejores clasificados) : Honduras, Aruba, San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica.

: Honduras, Aruba, San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica. Bombo 4 (seis equipos peor clasificados): San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Caimán, Anguila, Islas Turcas y Caicos.

El sorteo comenzará con la confirmación de la posición de grupos para las seis selecciones preclasificadas, ubicando al equipo mejor clasificado en el Grupo A y al de menor clasificación en el Grupo F.

El sorteo continuará con el Bombo 1. El primer equipo extraído será ubicado en el Grupo A (posición A2), el segundo en el Grupo B (B2), el tercero en el Grupo C (C2), el cuarto en el Grupo D (D2), el quinto en el Grupo E (E2) y el sexto en el Grupo F (F2). Este mismo procedimiento se repetirá para los Bombos 2, 3 y 4, asignando de manera secuencial los equipos a los Grupos A al F.

Al término del sorteo, cada grupo estará conformado por cinco selecciones: una preclasificada y una proveniente de cada uno de los cuatro bombos.

El calendario de partidos de la Clasificatoria W 2025-26 se anunciará después del sorteo.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Conoce el calendario de competencias de los atletas de Panamá

Campeonato Concacaf W 2026

El Campeonato W se disputará en noviembre de 2026 y servirá como el torneo clasificatorio de la Confederación tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Los ocho equipos que participarán en la competencia, compuesta por cinco rondas de eliminación directa, incluirán a las dos selecciones mejor clasificadas de la región (Estados Unidos y Canadá), junto con los seis ganadores de grupo de la Clasificatoria W.

La competencia comenzará con los Cuartos de Final, seguidos por un Play-In, las Semifinales, el partido por el Tercer Lugar y la Final. Para determinar los emparejamientos de Cuartos de Final y las llaves del torneo, Concacaf clasificará a los ocho equipos del 1 al 8, enfrentando al mejor clasificado contra el de menor clasificación.

Al término de los Cuartos de Final, las cuatro selecciones ganadoras avanzarán a las Semifinales y asegurarán su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Por su parte, las cuatro selecciones perdedoras disputarán un Play-In, de la cual surgirán dos equipos que obtendrán un cupo en un Play-Off Intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Las dos selecciones finalistas del Campeonato W también asegurarán su clasificación al Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, país anfitrión de los Juegos Olímpicos, alcance la final, la segunda plaza de Concacaf será asignada al tercer lugar del torneo, siguiendo el precedente de clasificación automática del país sede en ediciones anteriores del Torneo Olímpico de Fútbol.

Detalles adicionales sobre el Campeonato W del próximo año se anunciarán más adelante.

Estados Unidos es el actual campeón del Campeonato W, tras haberse adjudicado el título de 2022 con una victoria por 1-0 sobre Canadá en la final disputada en Monterrey, México. Dicho torneo también sirvió como la clasificatoria regional para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, celebrada en Australia y Nueva Zelanda. Canadá, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Haití se unieron a Estados Unidos en el certamen mundial, marcando la primera vez que seis selecciones de Concacaf se clasificaban para una Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Información de Concacaf