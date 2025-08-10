EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá entra en el medallero con oro y récord de Emily Santos

Emily Santos obtuvo para Panamá la medalla de oro en los 100 metros pecho de la natación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Santos compitió en el cuarto carril de la Final A de esa distancia la que recorrió en 1:08.44 minutos con el que establece un nuevo récord en la cita panamericana junior.

La jamaiquina Sabrina Lyn se llevó la medalla de plata con tiempo de 1:09.00 minutos y la de bronce fue para la colombiana Stefanía Gómez con 1:09.56 minutos.

La presea de Santos es la primera que obtiene Panamá en estos Juegos y es la primera de oro que suma en dos versiones de este evento. En la edición anterior, realizada en el año 2021 en Cali, Colombia, la representación panameña acumuló cinco medallas de bronce.

Además, Santos se clasifica a los Juegos Panamericanos que se realizarán en el año 2027 en Lima, Perú.

Se superó a sí misma

El tiempo de 1:08.44 minutos, obtenido en la Final A por Emily Santos, es una nueva marca en los 100 metros pecho, rama femenina, de los Juegos Panamericanos Junior. Ese registro rompe la marca anterior que ella misma impuso más temprano en la series clasificatorias.

Durante la tercera serie clasificatoria de esa distancia, la panameña acabó en el primer puesto con registro de 1:08.55 minutos.

Trayectoria

Inicios y formación temprana

Desde los 6 años practicaba triatlón, con una clara preferencia por la natación. A los 8 fue vista por un entrenador, y hacia los 12 ya obtenía sus primeras medallas.

A los 14 años representó a Panamá en los Juegos Panamericanos Lima 2019, siendo la atleta más joven de la delegación y convirtiéndose en la segunda atleta más joven en participar en unos Juegos Olímpicos para Panamá (Tokio 2020, con 16 años y 10 días).

Éxitos en competiciones juveniles y regionales

En los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, obtuvo medalla de oro en los 200 m pecho y dos de plata en los 100 m y 50 m pecho.

En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 ganó plata en los 100 m pecho con un tiempo de 1:11.08.

Récords nacionales y éxitos en eventos internacionales

En el Campeonato Centroamericano y del Caribe (CCCAN) 2024, logró oro en los 100 m pecho con récord nacional: 1:08.68.

En los Panamericanos Santiago 2023 impuso récord nacional en los 100 m pecho con 1:09.43; en los Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 ganó plata en los 200 m pecho y estableció marca nacional en esa distancia.

En mayo de 2025, en el TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, rompió su propio récord nacional en los 200 m pecho con 2:30.10.

Participación en Mundiales de Natación

En los Mundiales Fukuoka 2023, impuso récord nacional en los 50 m pecho (32.23 s) y también participó en los 100 m pecho y relevos, aunque no avanzó a semifinales.

En los Mundiales Singapur 2025 compitió en los 100 m y 200 m pecho; logró avanzar hasta cierta fase, aunque sin avanzar a las finales.

Participación Olímpica y desarrollo académico

En los Juegos Olímpicos París 2024, mejoró su marca personal en los 100 m pecho con un tiempo de 1:09.94, aunque no avanzó a semifinales.

Se prepara académica y deportivamente: estudió en Montverde Academy (Florida) y continuará su carrera en Virginia Tech, compitiendo en la División I de la NCAA.

Logro reciente en Juegos Panamericanos Junior (2025)