Panamá culminó ante Costa Rica su participación en el Campeonato Sub-15 de Concacaf

La selección panameña buscaba ante la anfitriona el tercer lugar del certamen con sede en Alajuela.

Costa Rica/Panamá y Costa Rica buscaban este domingo quedarse con el tercer puesto del Campeonato Sub-15 de Niños de Concacaf.

Después de una semifinal reñida ante Estados Unidos, el equipo panameño salió a la cancha con el objetivo de quedarse con el único lugar disponible del podio. No obstante fue el conjunto costarricense que tomó el control del encuentro con tres goles anotados en 18 minutos de juego.

Con tres goles encima, el combinado canalero reaccionó. Al minuto 24, Gabriel Mendoza marcó el tanto del descuento en una jugada a pelota quieta. Luego, al 31, Emanuel Rodríguez sacó un tiro y concretó el segundo gol. Con el 3-2 en el marcador terminó el primer tiempo.

En la segunda mitad, José Preciado concretó el gol del empate para los panameños mediante un remate de cabeza en un cobro de tiro de esquina al minuto 52 de juego.

El marcador se mantuvo y el tiempo expiró por lo tanto llegó la tanda de penales.

Tal y como ocurrió ante los estadounidenses, los panameños lograron imponerse y cayeron ante los costarricenses por 4 a 2. Alexander Tull y Alfredo Maduro anotaron en dicha tanda, en tanto Gabriel Mendoza y Joel Sánchez erraron sus respectivos tiros.

Panamá se queda con el cuarto lugar del certamen tras registrar tres victorias, una derrota y dos empates. Esas paridades las tuvo en el partido semifinal ante Estados Unidos y en el juego de este domingo ante Costa Rica.

Reseña del torneo

El Campeonato Sub‑15 de Niños Concacaf es un torneo que destaca por su importancia en el desarrollo juvenil en la región.

Orígenes y ediciones disputadas

El torneo se inauguró en 2013 , con Honduras como campeón tras vencer 2‑1 a Guatemala.

, con como campeón tras vencer 2‑1 a Guatemala. En la segunda edición, 2017 , el título fue para México , que derrotó 2‑0 a Estados Unidos con un rendimiento impecable.

, el título fue para , que derrotó 2‑0 a Estados Unidos con un rendimiento impecable. La edición de 2019 se celebró en Estados Unidos y tuvo una participación ampliada; el campeón fue Portugal, invitado europeo destacado.

se celebró en y tuvo una participación ampliada; el campeón fue Portugal, invitado europeo destacado. 2021 fue cancelado debido a la pandemia de COVID‑19 .

fue cancelado debido a la pandemia de . El torneo regresó en 2023, con Estados Unidos coronándose campeón en la final de la Liga A (4‑2 a México). En paralelo, Nicaragua triunfó en la Liga B, y San Martín se alzó con la Liga C.

Formato del torneo

El certamen se organiza cada dos años y agrupa a las selecciones nacionales Sub‑15 de la región.

y agrupa a las selecciones nacionales Sub‑15 de la región. Los equipos se dividen en tres “Ligas” (A, B y C) según su ranking en la categoría Sub‑17, lo que garantiza enfrentamientos equilibrados y desarrollo para todos.

según su ranking en la categoría Sub‑17, lo que garantiza enfrentamientos equilibrados y desarrollo para todos. Cada Liga cuenta con fase de grupos seguida de eliminatorias, con un campeón para cada división.

Este certamen ha evolucionado considerablemente desde 2013, consolidándose como una plataforma clave para la formación de talentos en la región. Ha demostrado su valor como ventana para el desarrollo técnico y competitivo, alineado con los torneos Sub‑17 y Sub‑20 de la confederación.