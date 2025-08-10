EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada 1 por TVMAX

Paraguay/Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 han sido oficialmente inaugurados y la actividad se intensifica, especialmente para los atletas panameños. Por lo tanto te traemos todo lo que ocurre en la capital de Paraguay mediante la señal de TVMAX.

Para esta jornada se tienen programadas las siguientes competencias con los respectivas horas, basadas en el horario de Panamá.

Tiro deportivo - escopeta (6:30 a.m.)

Natación- acuáticos (7:00 a.m.)

Ciclismo (7:00 a.m.)

Judo (8:30 a.m.)

Tiro deportivo - pistola (11:00 a.m.)

Los miembros de la delegación panameña que están en esas disciplinas deportivas son:

Tiro Deportivo : María Moreno y Patrick Taylor

: María Moreno y Patrick Taylor Natación - acuáticos: Emily Santos, María Castillo, Andrey Villarreal y Julio César Rodríguez

Emily Santos, María Castillo, Andrey Villarreal y Julio César Rodríguez Ciclismo: Noemy Atencio y Michael Caballero

Noemy Atencio y Michael Caballero Judo: Julieta Escobar

Sigue la participación de estos y todos los representantes de Panamá en estos Juegos a través de TVMAX y de sus redes sociales.

Jornada anterior

Con la participación del atleta Patrick Taylor en tiro deportivo, modalidad Escopeta y la prueba de Skeet, se debutó en Asunción 2025. Estaban 75 platos en disputa.

El panameño registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores.