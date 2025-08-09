EN VIVO| Inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 por TVMAX

Paraguay/La segunda versión de los Juegos Panamericanos Junior se inauguran oficialmente en la ciudad de Asunción, Paraguay, en una ceremonia que puedes ver a través de TVMAX.

El estadio Defensores del Chaco en Asunción, será el escenario en el que las 41 delegaciones participantes se presentarán ante los fanáticos.

La ceremonia se da después de que la actividad deportiva inició con la competencia de tiro deportivo.

Aquí unos datos generales de esa cita deportiva.