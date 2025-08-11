Juegos Pamamericanos Junior Asunción 2025| Panamá asegura medalla de bronce en esgrima con Isaac Dorati

Paraguay/El panameño Isaac Dorati aseguró un lugar en el podio de la modalidad de espada en la esgrima masculina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Dorati llegó a esta instancia después de ganar tres de su cuatro combates de la Fase de Grupos. En la Ronda de 16 venció al salvadoreño Alexis Molina y en Cuartos de Final se impuso al venezolano Miguel Figueroa. En ambos duelos salió airoso al obtener 15 puntos sobre ocho de sus rivales.

En las semifinales el panameño enfrentó a Kruz Schembri de Islas Vírgenes con el que perdió por puntuación de 8-15.

Además de darle a Panamá su segunda medalla en el evento continental, Isaac Dorati obtiene el Diploma Panamericano Junior.

Dorati fue el atleta que portó la bandera de Panamá en la ceremonia inaugural de los Juegos el pasado 9 de agosto.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá entra en el medallero con oro y récord de Emily Santos

Datos generales

Isaac Dorati es un esgrimista panameño reconocido por sus logros en competiciones internacionales de espada, especialmente en categorías juveniles. Ha obtenido medallas en campeonatos sudamericanos y copas del mundo.

A continuación detallamos algunos puntos destacados de su trayectoria:

Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano precadete, cadete y juvenil en Asunción, Paraguay.

en el precadete, cadete y juvenil en Asunción, Paraguay. Obtuvo una medalla de plata en la Copa del Mundo FIE de espada juvenil.

en la Copa del Mundo FIE de espada juvenil. Fue reconocido en Panamá como atleta juvenil masculino del ciclo olímpico .

. Fue elegido para llevar la bandera de Panamá en la ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 .

en la ceremonia inaugural de los . Es entrenado por el maestro Jorge Valdés .

. Es miembro del club panameño de esgrima Cyrano de Bergerac.

Te puede interesar: Mundial de Béisbol U18 2025| Panamá tiene definida su selección para el torneo en Japón

Modalidad espada

La espada es una de las tres armas oficiales de la esgrima, junto con el florete y el sable. Se caracteriza por ser la más pesada de las tres y por permitir el uso de todo el cuerpo como zona válida de toque, lo que la hace única dentro del deporte.

Características principales

Arma : La espada tiene una hoja rígida de acero con una longitud máxima de 110 cm. El peso total del arma no puede superar los 770 gramos.

: La espada tiene una hoja rígida de acero con una longitud máxima de 110 cm. El peso total del arma no puede superar los 770 gramos. Zona de toque : En la espada, todo el cuerpo del oponente es un blanco válido, desde la cabeza hasta los pies, incluyendo extremidades y manos.

: En la espada, es un blanco válido, desde la cabeza hasta los pies, incluyendo extremidades y manos. Sistema de puntuación : A diferencia del florete y el sable, no existe prioridad o convención . Esto significa que si ambos esgrimistas tocan al mismo tiempo (dentro de los 40 milisegundos), ambos reciben un punto.

: A diferencia del florete y el sable, . Esto significa que si ambos esgrimistas tocan al mismo tiempo (dentro de los 40 milisegundos), ambos reciben un punto. Duración del combate : Un asalto individual se disputa a 15 puntos o 3 períodos de 3 minutos (lo que ocurra primero). También hay combates a 5 puntos en fases clasificatorias.

: Un asalto individual se disputa a 15 puntos o 3 períodos de 3 minutos (lo que ocurra primero). También hay combates a 5 puntos en fases clasificatorias. Táctica: La espada es considerada la modalidad más estratégica y defensiva de la esgrima, ya que cualquier parte del cuerpo es un objetivo y un solo error puede ser decisivo.

Te puede interesar: LPF| Árabe Unido y Sporting San Miguelito sellan el primer juego sin goles del Torneo Clausura 2025

Historia

La espada moderna se deriva de las armas utilizadas en los duelos tradicionales. Fue incorporada a los Juegos Olímpicos en 1900 (categoría masculina individual) y en 1996 para la categoría femenina.

Equipamiento

El equipo obligatorio incluye chaqueta, pantalón, guantes, careta, protector de pecho (obligatorio para mujeres), y un cuerpo eléctrico que registra los toques válidos mediante sensores conectados al arma y al sistema de puntuación electrónica.