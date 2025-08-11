Mundial de Béisbol U18 2025| Panamá tiene definida su selección para el torneo en Japón

El certamen orbital se disputará en el mes de septiembre.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció el listado oficial con los 20 peloteros que conforman la Selección de Béisbol U18 de Panamá que verá acción en el Campeonato Mundial de la categoría a jugarse en la ciudad de Okinawa, Japón entre el 5 y 14 de septiembre próximo.

El equipo se mantendrá entrenando en la Academia Mariano Rivera, bajo las ordenes del profesor Carlos César Maldonado, timonel del equipo nacional.

Este es el listado oficial de la selección panameña:

Lanzadores

Joel González Barba Joel González Godoy Carlos Guerrero Joshua Martínez Roderick Medina Juan Ortega José Serva Héctor Aguilar

Receptores

Juan Rujano Yadier Fuentes

Cuadro interior

Ricardo Acosta William Cutshall Daniel Méndez Caleb Rivera Michael Nieto

Jardineros

Juan Caballero Carlos Castillo Luis Rivera Aníbal Sánchez

Utility

Lenin Quintero

Panamá jugará en el Grupo B y se enfrentará a Australia, China, Alemania, China Taipéi y Estados Unidos.

El calendario de partidos del equipo panameño es el siguiente:

4 de septiembre de 2025: vs Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium, 8:30 p.m.)

vs Estados Unidos (Okinawa Cellular Stadium, 8:30 p.m.) 5 de septiembre de 2025: vs Australia (Okinawa Cellular Stadium, 8:30 p.m.)

vs Australia (Okinawa Cellular Stadium, 8:30 p.m.) 7 de septiembre de 2025: vs China Taipéi (Nishizaki Stadium, 4:30 a.m.)

vs China Taipéi (Nishizaki Stadium, 4:30 a.m.) 8 de septiembre de 2025: vs Alemania (Nishizaki Stadium, 12:30 a.m.)

vs Alemania (Nishizaki Stadium, 12:30 a.m.) 8 de septiembre de 2025: vs China (Nishizaki Stadium, 8:30 p.m.)

Las fechas y horas colocadas corresponden al horario en Panamá.

Datos históricos

Panamá ha participado 15 veces en los campeonatos mundiales de la categoría U18 .

ha participado 15 veces en los campeonatos mundiales de la . Su mejor desempeño lo tuvo en los años 1984 y 1999 cuando se quedó con el cuarto lugar en esas ediciones.

lo tuvo en los años cuando se quedó con el cuarto lugar en esas ediciones. Una de las participaciones de Panamá fue en el Mundial anterior, disputado en Taichung, Taiwán, en el año 2023. En esa edición quedó en el séptimo lugar.

El certamen

El Campeonato Mundial de Béisbol U18, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), es uno de los torneos internacionales más prestigiosos del béisbol juvenil. Reúne a los mejores talentos del mundo menores de 18 años, ofreciendo una plataforma clave para el desarrollo y proyección de futuras estrellas del béisbol profesional.

Esta competencia bienal no solo destaca por el nivel técnico y táctico que exhiben los jóvenes peloteros, sino también por el espíritu competitivo y el intercambio cultural que promueve. Países tradicionalmente fuertes como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Cuba y Taiwán han dominado históricamente el torneo, aunque en los últimos años se ha visto un crecimiento significativo en naciones emergentes del béisbol, como México, Panamá, Venezuela y los Países Bajos.

El formato del campeonato generalmente consta de una fase de grupos seguida de una ronda final, donde se define el campeón en un juego por la medalla de oro. La organización del torneo, el nivel de arbitraje y la cobertura mediática han mejorado notablemente, consolidándolo como un evento de alto nivel.

Más allá de las medallas, el torneo cumple una función crucial: ser una vitrina para cazatalentos de ligas profesionales y universidades. Numerosos jugadores que han brillado en este campeonato han terminado firmando contratos con organizaciones de la MLB o destacándose en la NPB, KBO u otras ligas importantes.

En resumen, el Campeonato Mundial de Béisbol U18 no solo celebra el talento juvenil, sino que también garantiza el futuro del béisbol como deporte global. Es una cita imprescindible para quienes siguen de cerca el desarrollo de las nuevas generaciones de jugadores.

Información de Fedebeis y WBSC