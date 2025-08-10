Cecilio Waterman| El panameño abre el camino del triunfo de Coquimbo Unido ante Cobresal

Sintoniza los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam, el 4 de septiembre (6:00 p.m.), y Guatemala, el 8 de septiembre (8:30 p.m.), por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Chile/Cecilio Waterman marcó uno de los goles con los que Coquimbo Unido le ganó al Cobresal, por 2 a 1, en un partido de la jornada dominical de la Liga de Primera de Chile.

El delantero panameño concretó el primer tanto del equipo pirata al minuto 25 . El segundo lo hizo Sebastián Galani, al 58.

Por Cobresal anotó Diego Coelho desde el punto penal, al minuto 44, tras una falta que fue ratificada en el VAR y que le valió la sanción con tarjeta amarilla para el jugador de Coquimbo Unido, Bruno Cabrera.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores tras las expulsiones de Alejandro Camargo (65') y César Munder en tiempo de reposición (90+10'), por el Coquimbo Unido y Cobresal respectivamente.

Desempeño

Con su gol ante Cobresal, Waterman suma siete tantos en 17 partidos jugados esta temporada en el fútbol chileno.

El jugador fue titular y estuvo 84 minutos en la cancha hasta que fue sustituido por Nicolás Johansen.

Según el portal de estadísticas 365 Scores, la labor del panameño se resume de la siguiente manera:

Ataque

Penalti fallado: 1

1 Total Remates: 4

4 Remates a Puerta: 2

2 Remates Fuera: 2

2 Pelotas al poste: 1

1 Grandes chances perdidas: 1

1 Fueras de Juego: 1

1 Pases claves: 0

0 Pases en el último tercio: 0

0 Pases hacia atrás: 3

3 Pases completados: 4/6 (67%)

4/6 (67%) Toques: 15

15 Faltas recibidas: 2

2 Grandes ocasiones convertidas: 1

Defensa

Faltas cometidas: 0

0 Posesiones perdidas: 2

2 Regateado: 0

0 Despejes: 1

1 Intercepciones: 0

0 Recuperación de la posesión: 1

1 Duelos aéreos (ganados): 1/2 (50%)

1/2 (50%) Duelos en el suelo (ganados): 2/2 (100%)

Datos del club

Coquimbo Unido es un club de fútbol profesional de Chile, con sede en la ciudad de Coquimbo, Región de Coquimbo. Fue fundado el 30 de agosto de 1958 y es ampliamente reconocido por su identidad pirata, en alusión al pasado histórico de la ciudad con corsarios y piratas.

📆 Fundación y primeros años (1958 - 1962)

Fundado el 30 de agosto de 1958 , como resultado de la fusión de clubes locales.

, como resultado de la fusión de clubes locales. En 1959 se integró a la Asociación Central de Fútbol (ACF), ingresando a la Segunda División (actual Primera B).

(ACF), ingresando a la (actual Primera B). Desde el comienzo, el club adoptó los colores amarillo y negro, inspirados en el equipo uruguayo Peñarol.

⚽ Ascenso a Primera División

En 1962 , Coquimbo Unido logró el ascenso a Primera División por primera vez.

, Coquimbo Unido logró el por primera vez. Su primera etapa en la máxima categoría fue difícil y tuvo altibajos.

🏆 Época dorada en los 90

La década de 1990 marcó uno de los mejores momentos en la historia del club.

En 1991 , Coquimbo Unido fue subcampeón del fútbol chileno , su mejor campaña histórica.

, Coquimbo Unido fue , su mejor campaña histórica. Gracias a ese logro, clasificó por primera vez a un torneo internacional: la Copa Libertadores de 1992 .

. En esa participación compitió en fase de grupos con equipos chilenos y bolivianos, pero no avanzó más allá de esa instancia.

📉 Descensos y retornos

El club ha experimentado varios descensos y ascensos entre la Primera División y la Primera B.

entre la Primera División y la Primera B. En 2004 descendió y pasó varios años en la B.

descendió y pasó varios años en la B. Regresó a Primera en distintas etapas, siendo una especie de "equipo ascensor".

⭐ Últimos años y regreso internacional

En 2018 , Coquimbo fue campeón de la Primera B , logrando un nuevo ascenso.

, Coquimbo fue , logrando un nuevo ascenso. En 2019 , hizo una gran campaña en Primera División, clasificando a la Copa Sudamericana 2020 .

, hizo una gran campaña en Primera División, clasificando a la . En la Sudamericana 2020 , hizo historia llegando a semifinales , eliminando a equipos como Estudiantes de Mérida y Junior de Barranquilla, antes de caer ante Defensa y Justicia (Argentina), que sería el campeón.

, hizo historia llegando a , eliminando a equipos como Estudiantes de Mérida y Junior de Barranquilla, antes de caer ante Defensa y Justicia (Argentina), que sería el campeón. Ese mismo año, sin embargo, descendió por una polémica decisión administrativa, pese a no estar último en la tabla ponderada.

🔄 Ascenso y actualidad