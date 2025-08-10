EN VIVO - LPF| Árabe Unido vs Sporting San Miguelito: Torneo Clausura 2025 por TVMAX

Panamá/El Deportivo Árabe Unido y el Sporting San Miguelito se enfrentan en un partido de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realiza en el COS Sports Plaza y que puedes ver a través de TVMAX.

El conjunto colonense, urgido de una victoria que le permita abandonar el último puesto de la Conferencia Este, llega al compromiso tras empatar en su más reciente presentación ante Alianza FC. Con un plantel deseoso de progresar, los dirigidos por el técnico colonense saben que deben hacerse fuertes en casa para comenzar a escalar posiciones.

Enfrente estará un Sporting San Miguelito animado por su reciente triunfo sobre el Tauro FC, resultado que inyectó confianza al cuadro académico. Además, el equipo llega con el desgaste adicional de haber debutado el pasado jueves en la Copa Centroamericana 2025, donde visitó al Municipal de Guatemala.

Con realidades distintas pero la misma necesidad de sumar, el duelo promete ser intenso y con mucho en juego para ambos clubes.

Resultados de la jornada 4

Alianza 2-3 Plaza Amador

El Plaza Amador sigue su paso perfecto por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con una victoria sobre el Alianza FC, por 3 goles a 2, en el partido que inició la cuarta jornada del certamen y que se realizó en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los 'Leones' plazinos tomaron el control en los primeros instantes del partido. Al minuto 6, Yoameth Murillo recibió el balón y sacó un remate en el área del elenco verdolaga para convertir el primer gol.

Alianza empató con un gol de Reynaldiño Verley al minuto 13, pero el Plaza respondió con un tanto de Ricardo Buitrago, al 30, que puso el marcador 2-1 a favor de los plazinos.

Posteriormente hubo una falta en el área plazina que John Jairo Alvarado cobró desde el punto penal, al minuto 63.

Con el 2-2 en el marcador, el Plaza hizo un último intento para llevarse la victoria y le dio resultado. En tiempo de reposición (90+5'), hubo un remate de cabeza que fue detenido con las manos por el jugador del Alianza Yeison Ortega, lo que provocó su expulsión y el cobro de penal de Jorlian Sánchez quien, de esa manera, marcó el tanto de la victoria.

CD Universitario 2-2 SD Atlético Nacional

El Atlético Nacional sumó su segundo empate consecutivo al igualar a dos tantos con Universitario en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Habían pasado cinco minutos del pitazo inicial cuando Abdiel Garcés marcó un gol y le dio la ventaja al conjunto policial que la mantuvo hasta el final del primer tiempo.

En la segunda parte, llegó la respuesta de los universitarios. Emanuel Chanis descontó al minuto 55 y Andrick Edwards les dio el comando al 82.

Cuando el tiempo agregado estaba por expirar (90+4') llegó el empate para el Atlético Nacional cuando Joel Barría aprovechó un balón suelto y sacó un remate que vulneró a la portería universitaria.

Tauro FC 1-1 UMECIT FC

Taurinos y umecistas se quedaron con un empate a un gol por bando en un partido realizado en el COS Sports Plaza.

Jhamal Rodríguez le dio el comando al UMECIT FC al minuto 25.

Posteriormente el colombiano Jerónimo Rodríguez marcó el tanto del empate para el Tauro FC con un potente tiro a larga distancia que ejecutó al minuto 50.

En ese partido, el portero de UMECIT Cecilio Burgess tuvo que salir de la cancha por molestias en una de sus rodillas.

Próximo partido

El lunes 11 de agosto cierra la jornada en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago, donde el Veraguas United recibirá al Club Atlético Independiente (CAI) para un duelo que está programado para iniciar a las 8:30 p.m.

Los veragüenses han tenido un buen comienzo de campaña al registrar siete puntos que le tienen en el comando de la Conferencia Oeste. Ahora tiene al frente a un CAI que pasa por un momento complicado tras dos derrotas en tres partidos jugados y, a la que se le suma, el descalabro sufrido el martes pasado en la Copa Centroamericana ante Motagua.