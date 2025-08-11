Gustavo Harper le da a Panamá dos medallas en los Campeonatos Mundiales de Natación Máster Singapur 2025

El panameño subió dos veces al podio en el evento para nadadores veteranos.

Singapur/Una jornada para el recuerdo fue la que vivió Gustavo Harper, representante de Panamá en los Campeonatos Mundiales de Natación Máster que se realizan en Singapur.

Primero, Harper se adjudicó la medalla de bronce en los 50 metros mariposa con tiempo de 28.29 segundos.

Posteriormente se quedó con la presea de plata en los 50 metros libres con un registro de 26.21 segundos.

El evento, que inició el pasado 26 de julio, se extenderá hasta el 22 de agosto.

El campeonato

Los Campeonatos Mundiales de Natación Máster son una competencia internacional organizada por la World Aquatics (anteriormente FINA), dirigida a nadadores mayores de 25 años que compiten en categorías por edades. Estos campeonatos no solo celebran la excelencia deportiva, sino también el espíritu de superación y la pasión por la natación a lo largo de la vida.

Historia y evolución

El primer Mundial Máster se celebró en 1986 en Tokio, Japón, y desde entonces ha ganado popularidad en todo el mundo. Originalmente separados de los Campeonatos Mundiales de Natación élite, a partir de 2015, se decidió que ambos eventos se celebraran en conjunto, aunque con sedes y fechas separadas dentro del mismo marco organizativo.

Con el paso de los años, la participación ha crecido exponencialmente, con miles de atletas de todo el mundo compitiendo en las disciplinas de:

Natación en piscina

Aguas abiertas

Waterpolo

Clavados

Nado artístico

Categorías y formato

Los nadadores se agrupan por categorías de edad en intervalos de cinco años (25-29, 30-34, 35-39, etc.), lo que permite una competencia más justa y motivadora. El nivel competitivo puede variar desde exatletas olímpicos hasta aficionados entusiastas que mantienen su pasión por el deporte.

El formato es similar al de las competencias élite: preliminares y finales, aunque en muchos casos, por número de participantes, se compite por tiempos directos.

Sedes destacadas

Algunas de las ediciones más destacadas han tenido lugar en ciudades como:

Budapest (2017) : récord de participación con más de 9,000 atletas máster.

: récord de participación con más de 9,000 atletas máster. Gwangju (2019) : continuó con el modelo conjunto con los campeonatos élite.

: continuó con el modelo conjunto con los campeonatos élite. Fukuoka (2023) : mostró una destacada organización post-pandemia, con fuerte participación asiática.

: mostró una destacada organización post-pandemia, con fuerte participación asiática. Doha (2024): consolidó la profesionalización del evento y su impacto turístico.

Significado y legado

Los Mundiales Máster promueven valores fundamentales del deporte: salud, inclusión, longevidad y camaradería. Muchos participantes destacan el ambiente amistoso y el intercambio cultural como lo más enriquecedor del evento.

Además, es una gran plataforma para promover el ejercicio y el deporte en edades adultas, demostrando que la competencia y el alto rendimiento no son exclusivos de la juventud.

