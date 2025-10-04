Panamá brilla en Costa Rica natación cosecha 12 medallas en los Codicader 2025

Panamá/La delegación de natación de Panamá regresó a casa con una notable victoria tras su destacada participación en los Juegos Codicader de Nivel Intermedio Costa Rica 2025. La nación canalera logró un impresionante total de 12 medallas en las competencias acuáticas.

El evento se llevó a cabo desde el sábado 4 hasta el lunes 6 de octubre en la Piscina María del Milagro París en La Sabana. Estos juegos forman parte del programa que desarrolla el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) y fueron organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Las competencias reunieron a 153 atletas en las categorías 13-14 años provenientes de seis países: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Durante los tres días de rigor deportivo, los nadadores compitieron buscando el pódium en pruebas que iniciaron a las 8:30 a.m. diariamente. Entre las disputas realizadas se encontraron los 200 metros dorso, 50 metros libre, 100 metros pecho, 50 metros mariposa y el Relevo 4×50 metros libre.

El Detalle de la Cosecha Panameña

La delegación de Panamá sumó en total 12 medallas, con la siguiente distribución general:

• 4 Medallas de Oro 🥇

• 3 Medallas de Plata 🥈

• 5 Medallas de Bronce 🥉

