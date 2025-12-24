NFL en Navidad | Cartelera de lujo para este 25 de diciembre en el 'football' americano

¡Navidad con aroma a emparrillado! La NFL toma el control del 25 de diciembre con una cartelera de lujo.

Panamá/La NFL ha preparado un auténtico regalo para los fanáticos del fútbol americano este 25 de diciembre de 2025, consolidando los Partidos de Navidad como una tradición imperdible dentro de su calendario oficial.

Enmarcada en una Semana 16 decisiva de la temporada regular, la jornada será clave para definir el destino de múltiples franquicias en la lucha por los playoffs rumbo al Super Bowl.

Triple acción navideña en la NFL

La liga apostó por una cartelera de alto impacto, con tres partidos consecutivos que prometen drama, rivalidades históricas y definición de posiciones:

Dallas Cowboys vs. Washington Commanders

El clásico de la NFC Este abrirá la jornada a la 1:00 p.m. , en un duelo cargado de historia. El encuentro será transmitido exclusivamente por Netflix , disponible en todos sus planes.

A las 4:30 p.m. , la acción continuará con un choque divisional de alto voltaje en la NFC Norte , también bajo la señal de Netflix , como parte del bloque especial NFL Christmas Gameday .

El cierre llegará a las 8:15 p.m., con los actuales campeones de la NFL visitando Colorado en un duelo bajo el formato de Thursday Night Football, disponible a través de NFL Game Pass.

Navidad con espectáculo musical incluido

El show no se limitará al emparrillado. La NFL apostó fuerte al entretenimiento para completar una experiencia integral:

Apertura especial : La cantante Kelly Clarkson dará inicio a la jornada con una interpretación navideña de Underneath the Tree.

: La cantante dará inicio a la jornada con una interpretación navideña de Underneath the Tree. Snoop’s Holiday Halftime Party : Durante el medio tiempo del duelo entre Lions y Vikings , el icónico Snoop Dogg encabezará un show desde el U.S. Bank Stadium .

: Durante el medio tiempo del duelo entre , el icónico encabezará un show desde el . Artistas invitados: Se sumarán la ganadora del Grammy, Lainey Wilson, y el grupo HUNTR/X, además de sorpresas que se revelarán en vivo.

Semana 16: clasificados, sorpresas y equipos “en la burbuja”

En lo estrictamente deportivo, la Semana 16 dejó un verdadero terremoto en la tabla de posiciones, con equipos asegurando su boleto a la postemporada y otros aferrándose a la esperanza de seguir “in the hunt”.

En la Conferencia Nacional (NFC), Chicago Bears y San Francisco 49ers sellaron oficialmente su clasificación a los playoffs, favorecidos por la derrota de los Detroit Lions ante los Pittsburgh Steelers. Chicago, liderado por el novato Caleb Williams, llega en alza tras una victoria épica en tiempo extra 22-16 ante los Green Bay Packers.

En la NFC Sur, el protagonismo es para Bryce Young, quien ha guiado a los Carolina Panthers a tomar el control de la división con actuaciones decisivas en momentos clave.

Por la Conferencia Americana (AFC), el regreso más esperado se confirmó: los New England Patriots, bajo la dirección de Mike Vrabel y el talento joven de Drake Maye, regresan a la postemporada por primera vez desde 2021. En tanto, los Denver Broncos siguen alimentando su ilusión, respaldados por la confianza de su entrenador Sean Payton, quien no descarta un camino largo en enero.

Con solo siete cupos por conferencia disponibles para los playoffs, la recta final de la temporada regular promete máxima tensión. La NFL entra en su fase más despiadada, donde cada jugada puede significar el pase a la “fiesta VIP” de la postemporada… o quedarse fuera cuando las puertas se cierren definitivamente.