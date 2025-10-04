Azael “Candelilla” Villar Conquista el Título FEDECENTRO Minimoscas en Nueva York

El púgil panameño, quien debutó en 2013, eleva su récord a 22 triunfos (15 por nocaut) y se reivindica en la élite tras un camino marcado por empates, una racha de 14 victorias y resultados alternos en los últimos años.

Panamá/El boxeo panameño celebra un nuevo y significativo triunfo internacional con la victoria de Azael “Candelilla” Villar.

El púgil panameño se proclamó campeón FEDECENTRO del peso minimosca, un título avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras superar al peruano Ricardo Astuvilca (cuyo récord era de 23 triunfos, 4 derrotas y 5 nocauts).

Villar aseguró la victoria por la vía de la decisión unánime. El combate se desarrolló en el Seneca Niagara Casino & Hotel, ubicado en Nueva York.

Con este triunfo crucial, “Candelilla” Villar eleva su récord profesional a 22 victorias, 4 derrotas y 4 empates, contando con 15 de sus triunfos por la vía del nocaut.

Inicios y Trayectoria de “Candelilla” Villar

Azael Villar dio sus primeros pasos en el profesionalismo en el año 2013. Sus inicios se vieron marcados por varios empates.

Posteriormente, logró establecer una impresionante racha de 14 victorias, lo cual lo catapultó como una de las figuras más fuertes del boxeo panameño en las divisiones de peso pequeñas. No obstante, su condición de invicto finalizó en 2018, cuando cayó por nocaut técnico en el primer asalto ante Jerson Ortiz.

Lejos de desanimarse, Villar encadenó cinco triunfos entre 2019 y 2022. Durante este periodo, se destacaron importantes victorias, como un nocaut sobre el exretador mundial Leroy Estrada, y otro triunfo notable en Osaka, Japón, donde fulminó en un solo asalto al exmonarca AMB en 105 libras, Ryo Miyazaki.

Sin embargo, la inconsistencia volvió a presentarse en su camino; en enero de 2023 fue detenido en siete asaltos por Ayumu Hanada en Japón.

Desde entonces, Villar ha alternado resultados. Esto incluye haber empatado y luego perdido en una serie de peleas contra el nicaragüense Gerardo Zapata. Villar también había logrado vencer a Astuvilca en una edición anterior de este duelo, cayó por puntos ante el español Jairo Noriega, pero consiguió reivindicarse al derrotar a Kevin Vivas en Panamá antes de conseguir su más reciente título en Nueva York.

