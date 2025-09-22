Gervonta Davis vs Jake Paul | Primer cara a cara entre ambos pugilistas

La pelea, que se llevará a cabo en Miami, Florida, ha sido sancionada como una exhibición por la Comisión Atlética de Florida.

Panamá/La anticipación para el combate de exhibición del 14 de noviembre alcanzó su primer punto álgido este lunes, cuando los protagonistas, Gervonta "Tank" Davis y el youtuber convertido en boxeador, Jake Paul, se vieron las caras por primera vez en una conferencia de prensa en Nueva York.

El encuentro, que sirvió para oficializar el evento, estuvo cargado de gestos provocadores por parte de Paul, quien no perdió la oportunidad de mofarse de la notable diferencia de estatura entre ambos.

Desde el inicio del careo, Jake Paul, con sus imponentes 1.85 metros, se agachó intencionadamente para quedar a la misma altura de "Tank" Davis, quien mide 1.66 metros, una diferencia de 19 centímetros que Paul quiso explotar para incomodar a su rival.

El youtuber continuó con sus provocaciones, poniéndose en guardia y estirando los brazos, como si invitara a Davis a un intercambio inmediato. Sin embargo, el campeón ligero de la AMB se mostró completamente indiferente, manteniendo una actitud serena y las manos dentro de los bolsillos de su chamarra.

A pesar de la aparente calma de Davis, la tensión creció cuando ambos comenzaron a tocarse, como midiendo la musculatura del otro. Paul insistió en un careo final más cercano, pero "Tank" inicialmente ni siquiera lo volteó a ver. Finalmente, tras unos segundos de contacto visual, el encuentro se disolvió con un apretón de manos y la sesión de fotos de rigor, dejando la sensación de que la verdadera batalla está por comenzar.

Las Reglas del Combate y el Contexto de la Pelea

La pelea, que se llevará a cabo en Miami, Florida, ha sido sancionada como una exhibición por la Comisión Atlética de Florida. No obstante, los organizadores han querido elevar las apuestas: el combate se disputará a 10 asaltos de tres minutos cada uno, con guantes de 12 onzas. A diferencia de exhibiciones típicas donde no se declara un ganador, aquí habrá tres jueces puntuando la pelea por si llega a la distancia, aunque el resultado no afectará el récord profesional de ninguno de los peleadores.

El peso pactado es otro punto clave: la pelea se realizará en un peso máximo de 195 libras, una cifra considerablemente superior a las 135 libras en las que Davis compitió recientemente. Esto le otorga una ventaja de tamaño aún mayor a Paul, quien ya ha participado en espectáculos similares, venciendo a figuras como Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.. Para "Tank", esta pelea representa una oportunidad de recuperarse tras un empate en su última salida contra Lamont Roach.

La gira de prensa no ha terminado. Ambos peleadores se volverán a encontrar este jueves en Miami para una segunda y última conferencia de prensa, donde se espera que la rivalidad siga creciendo antes de su cita en el ring.

