Jaime Arboleda vs 'Pinocho' Sánchez: Controversial empate en batalla campal de boxeo en Ciudad Obregón

El invicto mochitense mantiene su racha ante el contendiente panameño en una pelea de "poder a poder".

Panamá/La noche de boxeo en Ciudad Obregón, Sonora, tuvo todos los ingredientes de un auténtico espectáculo.

El Coliseo de Cajeme fue testigo de un combate electrizante entre el mochitense “Pinocho” Sánchez y el panameño Jaime “Little James” Arboleda, una pelea que terminó en un empate polémico y dejó a los fanáticos pidiendo más.

El duelo se disputó a diez asaltos y mantuvo la intensidad desde la primera campana. Desde los primeros intercambios quedó claro que sería una batalla de estilos: técnica contra presión, precisión contra fuerza.

El momento más dramático llegó en el arranque, cuando Arboleda conectó un potente derechazo que mandó a la lona al mexicano. La sorpresa en el público fue evidente, pero el “Pinocho” reaccionó con valentía. Minutos más tarde, logró derribar al panameño en una de las esquinas, encendiendo la euforia de los asistentes. La pelea se convirtió en un toma y daca que dejó a todos al filo del asiento.

Durante la contienda, Arboleda apostó por su experiencia y recursos técnicos. Supo manejar la distancia con golpes certeros y controlar varios episodios del combate. Del otro lado, Sánchez no bajó la guardia: buscó acorralar a su rival, presionando con combinaciones cortas y mostrando la fortaleza que lo ha caracterizado en sus peleas anteriores.

El resultado final reflejó la paridad sobre el ring. Las tarjetas de los jueces marcaron 97-94, 95-95 y 95-95, decretando un empate que no tardó en generar controversia. Varios analistas y buena parte de la afición consideraron que Jaime Arboleda había hecho lo suficiente para llevarse la victoria, destacando su mayor efectividad en los momentos clave.

Sin embargo, el empate también tuvo un sabor especial para “Pinocho” Sánchez, quien defendió su invicto profesional. Ahora su récord queda en 20 victorias (12 por nocaut) y un empate, mientras que el panameño reafirma su condición de contendiente mundialista, mostrando que tiene el nivel necesario para enfrentar a los mejores de la categoría.

Tras la pelea, ambos púgiles coincidieron en algo: el deseo de una revancha. Tanto Sánchez como Arboleda expresaron que la primera batalla dejó cuentas pendientes y que un segundo capítulo sería la mejor manera de definir quién es el verdadero vencedor.

Para los fanáticos, la expectativa ya está sembrada. Un posible nuevo enfrentamiento no solo representaría una oportunidad de revancha deportiva, sino que también consolidaría la rivalidad entre México y Panamá en el boxeo. Lo cierto es que, después de lo visto en Ciudad Obregón, nadie quiere quedarse sin ese próximo episodio.

El cuadrilátero habló, la polémica quedó abierta y el boxeo ganó con un combate que demostró, una vez más, por qué sigue siendo uno de los deportes más apasionantes del mundo.

Con información de BoxRec.