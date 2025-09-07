Mundial de béisbol U18 calendario | Resultados, próximos partidos y tabla de posiciones

La novena de Panamá no ve la luz en este Mundial de béisbol U18 Japón 2025.

Panamá/La ronda inaugural del Mundial de Béisbol U18 en Okinawa, Japón, se encuentra en pleno apogeo, con equipos de todo el mundo compitiendo por un lugar en la siguiente fase.

La selección de Panamá (PAN) está luchando en el Grupo B, mientras que los demás países han protagonizado emocionantes encuentros que mantienen a los aficionados al borde de sus asientos.

Panamá: Un Desafío en el Grupo B

La selección panameña, con un récord actual de (0-3), ha tenido un inicio complicado en el torneo. Su último resultado conocido fue una derrota ajustada el 7 de septiembre de 2025, cuando cayeron por 2 carreras a 1 ante Chinese Taipei (TPE) en el Nishizaki Stadium de Itoman City. En ese encuentro, Panamá conectó 6 hits y no cometió errores, mientras que Chinese Taipei logró 4 hits sin errores.

El camino de Panamá continúa con dos partidos cruciales en el Nishizaki Stadium en Itoman City el 8 de septiembre de 2025:

• A las 0:30 de la madrugada, Panamá se enfrentará a Alemania (GER).

• Más tarde, a las 20:30, el equipo panameño chocará contra China (CHN). Ambos juegos están actualmente "En espera", lo que promete ser un día lleno de acción para los "canaleros" en su búsqueda de victorias.

Resultados Destacados en el Grupo A

El Grupo A ha sido testigo de encuentros de alto nivel en el Okinawa Cellular Stadium NAHA:

• El 6 de septiembre de 2025, Cuba (CUB) derrotó a Italia (ITA) por un contundente marcador de 8 carreras a 0. Cuba registró 13 hits y 1 error, mientras que Italia solo conectó 3 hits y cometió 3 errores.

• Ese mismo día, Japón (JPN) se impuso a Corea (KOR) 4 carreras a 2. Japón tuvo 7 hits sin errores, y Corea 5 hits con 1 error.

• En la jornada vespertina, Puerto Rico (PUR) venció a Italia (ITA) 6 a 2.

• El 7 de septiembre de 2025, Japón (JPN) continuó su racha al ganar 3 a 0 a Cuba (CUB).

• Corea (KOR) lideraba 13 a 0 contra Sudáfrica (RSA) el 7 de septiembre de 2025, pero el partido fue suspendido.

Acción y Resultados en el Grupo B (sin incluir a Panamá)

El Grupo B, disputado principalmente en el Nishizaki Stadium de Itoman City, también ha tenido partidos intensos:

• El 6 de septiembre de 2025, Alemania (GER) superó a China (CHN) con un marcador de 9 a 3.

• También el 6 de septiembre, Estados Unidos (USA) dominó a Chinese Taipei (TPE) 4 carreras a 0.

• Ese mismo día, Australia (AUS) logró una victoria contundente de 15 a 3 sobre China (CHN).

• El 7 de septiembre de 2025, Estados Unidos (USA) se impuso a Alemania (GER) 9 a 3.

Calendario Restante de la Ronda Inaugural

El calendario de la ronda inaugural está lleno de partidos por jugarse, muchos de ellos actualmente "En espera":

Para el 7 de septiembre de 2025:

• 20:30 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA: China (CHN) vs. Estados Unidos (USA).

• 20:30 en el Nishizaki Stadium, Itoman City: Cuba (CUB) vs. Puerto Rico (PUR).

Para el 8 de septiembre de 2025:

• 0:30 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA: Australia (AUS) vs. Chinese Taipei (TPE).

• 0:30 en el Nishizaki Stadium, Itoman City: Alemania (GER) vs. Panamá (PAN).

• 4:30 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA: Sudáfrica (RSA) vs. Japón (JPN).

• 4:30 en el Nishizaki Stadium, Itoman City: Italia (ITA) vs. Corea (KOR).

• 20:30 en el Okinawa Cellular Stadium NAHA: Australia (AUS) vs. Estados Unidos (USA).

• 20:30 en el Nishizaki Stadium, Itoman City: Panamá (PAN) vs. China (CHN).

La expectación es alta para ver qué equipos lograrán asegurar su pase en los próximos días, mientras la fase inicial del Mundial de Béisbol U18 se acerca a su conclusión.