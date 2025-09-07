Guatemala vs Panamá | ¿Cómo les fue a los chapines la última vez que jugaron en el Rommel Fernández Gutiérrez?

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, el lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección Nacional de Panamá tiene una cita crucial este lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, cuando enfrente a Guatemala en el segundo partido del Grupo A de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen vienen de un empate sin goles en su debut frente a Surinam, mientras que los chapines, comandados por Luis Fernando Tena, llegan golpeados tras caer 0-1 ante El Salvador.

La última vez en el Rommel: goleada canalera

El antecedente más reciente entre ambas selecciones en suelo panameño trae buenos recuerdos para los locales. Fue el 17 de octubre de 2023, en la Liga de Naciones de la Concacaf, cuando Panamá se impuso con autoridad 3-0 ante Guatemala en el Rommel Fernández.

Aquel encuentro tuvo como protagonistas a Adalberto Carrasquilla, quien abrió el marcador; Eric Davis, que amplió la ventaja desde el punto penal; y Abdiel Ayarza, que sentenció el compromiso. Precisamente, Ayarza no forma parte de la convocatoria actual de Christiansen.

En esa ocasión, jugadores como Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Andrés Andrade, José Luis “Puma” Rodríguez, Yoel Bárcenas y José Fajardo defendieron la camiseta canalera, mientras que por el lado chapín destacaron Nicholas Hagen, José Morales, Rodrigo Saravia, Nathaniel Méndez-Laing y Rubio Rubin, entre otros.

Un historial favorable para Panamá

A lo largo de la historia, Panamá y Guatemala se han enfrentado en 30 ocasiones, entre partidos oficiales e internacionales. El balance favorece ampliamente a los canaleros con 17 victorias, mientras que los chapines solo han logrado 5 triunfos y se han registrado 8 empates.

Estos números reflejan la superioridad reciente de la escuadra panameña, que buscará hacer respetar nuevamente su casa.

Entrenamiento bajo la lluvia y concentración máxima

La noche del sábado, la Selección de Panamá cumplió con una sesión de entrenamiento de hora y media en el Rommel Fernández, bajo una leve llovizna.

El estratega Christiansen lideró los trabajos junto a su cuerpo técnico, enfocándose en ejercicios de táctica, con énfasis en jugadas a balón parado tanto en defensa como en ataque.

Este domingo, los canaleros volverán a entrenar a las 5:30 p.m. en el mismo escenario, mientras que una hora antes el DT atenderá a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Guatemala toma el turno en el Rommel

Tras la práctica de Panamá, la Selección de Guatemala reconocerá el césped del Rommel alrededor de las 7:00 p.m..

Antes de ese movimiento ligero, el entrenador Luis Fernando Tena hablará en conferencia de prensa sobre las sensaciones de su equipo y la estrategia para enfrentar a los canaleros en un choque que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos en el Grupo A.

