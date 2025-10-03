Panamá se engalana con la Copa IGA de gimnasia 2025

El evento es uno de los más esperados por la comunidad gimnástica en América.

Panamá/Del 2 al 5 de octubre, el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá es el escenario de uno de los encuentros deportivos más vibrantes del calendario regional: la Copa IGA 2025, una competencia internacional de gimnasia artística que reunirá a más de 1,000 atletas de 42 clubes provenientes de 10 países de América Latina y el Caribe.

Aruba, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá y República Dominicana estarán representados por gimnastas de clubes deportivos, que llegan a Panamá con un mismo objetivo: demostrar su talento, disciplina y pasión por este exigente y hermoso deporte.

Este evento cuenta con el aval oficial de la Federación Panameña de Gimnasia, lo que respalda su seriedad, organización y compromiso con el desarrollo técnico de la disciplina en el país y la región. Además, las competencias serán evaluadas por un equipo de jueces internacionales provenientes de Aruba, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Panamá, garantizando estándares de alta calidad y transparencia en cada presentación.

La Copa IGA se ha consolidado como una vitrina deportiva clave para el desarrollo de la gimnasia artística en la región, promoviendo el intercambio entre culturas, fortaleciendo los lazos entre academias y proyectando a jóvenes atletas en el circuito internacional.

"La Copa IGA es una celebración del esfuerzo, la excelencia y la alegría de competir. Aquí nacen historias que inspiran y se construyen experiencias que marcan la vida de cada gimnasta”, destacó el comité organizador.

Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de un despliegue impresionante de rutinas llenas de técnica, fuerza, gracia y precisión. Las competencias se desarrollarán en múltiples categorías, desde niveles de iniciación hasta niveles avanzados, lo que permitirá apreciar el amplio rango de talento en formación.

Además de las competencias, el evento ofrece una experiencia completa con zonas interactivas, áreas de comida, venta de artículos deportivos y actividades para toda la familia, creando un ambiente festivo y acogedor para atletas y visitantes.

Este encuentro internacional no solo celebra el deporte, sino también los valores de trabajo en equipo, perseverancia y superación personal que la gimnasia artística promueve en cada atleta.

Datos importantes

Evento: Copa IGA 2025

Copa IGA 2025 Lugar: Salón Vasco Núñez de Balboa, Hotel El Panamá

Salón Vasco Núñez de Balboa, Hotel El Panamá Fecha: Del 2 al 5 de octubre de 2025

Del 2 al 5 de octubre de 2025 Atletas participantes: Más de 1,000 gimnastas

Más de 1,000 gimnastas Países representados: Aruba, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá y República Dominicana

Aruba, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Ecuador, El Salvador, Perú, Panamá y República Dominicana Clubes participantes: 42 clubes de gimnasia artística

