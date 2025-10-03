LPF calendario | Conoce los partidos de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025

El sábado 4 de octubre desde las 6:00 pm CAI vs UMECIT FC EN VIVO por el canal de Youtube de TVMAX.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa con emociones intensas en una nueva fecha que arranca este viernes 3 de octubre y se extenderá hasta el próximo lunes, con partidos claves en ambas conferencias.

La acción se abre en el COS Sport Plaza a las 8:30 p.m. con el duelo entre Tauro FC y San Francisco FC. Los albinegros, que marchan en el sexto puesto de la Conferencia del Este con 12 unidades, se medirán a los monjes, que en la Conferencia del Oeste son segundos con 15 puntos.

El sábado 4 de octubre la jornada presenta doble tanda. Desde las 6:00 p.m., el CAI se enfrentará al UMECIT FC en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez. Los vikings, cuartos en el Oeste con 7 puntos, buscarán escalar posiciones ante un UMECIT que marcha tercero en el Este con 15 unidades. Este partido será transmitido EN VIVO por el canal de YouTube de TVMAX.

Más tarde, a las 8:15 p.m., el Deportivo Árabe Unido chocará contra el Club Deportivo Universitario, nuevamente en el COS Sport Plaza. El expreso azul, que ocupa el quinto lugar en el Este con 13 puntos, intentará frenar a los universitarios, terceros en el Oeste con 14 unidades.

El domingo 5 de octubre la jornada arranca a las 4:00 p.m. en el Estadio Gustavo Posam, donde el Herrera FC recibirá al Sporting San Miguelito. Los de Azuero, sextos en el Oeste con 6 puntos, enfrentarán a los académicos, que se ubican en la cuarta casilla del Este con 13 unidades.

Ese mismo día, a las 6:15 p.m., se vivirá un choque de líderes en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, cuando el Veraguas United, puntero en el Oeste con 15 puntos, reciba al histórico Plaza Amador, que domina con autoridad la Conferencia del Este con 26 unidades.

La jornada se cerrará el lunes 6 de octubre a las 8:30 p.m. en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, donde el Atlético Nacional se enfrentará al Alianza FC. Los linces, quintos en el Oeste con 7 puntos, tratarán de sorprender a los pericos, que son segundos en el Este con 16 unidades.

Con partidos directos en la lucha por los primeros lugares y el protagonismo de históricos clubes del fútbol panameño, esta fecha promete grandes emociones en la LPF.

