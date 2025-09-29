LPF resultados | UMECIT y Veraguas United se reparten puntos en un intenso cierre de jornada

Panamá/La jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llegó a su cierre con un emocionante empate 1-1 entre UMECIT FC y Veraguas United en el COS Sports Plaza, un partido que fue transmitido en vivo por TVMAX y el canal oficial de YouTube de TVMAX.

El choque mantuvo a la afición al borde de sus asientos y dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas de cara a la recta final del torneo.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá| FIFA sanciona a federación salvadoreña para duelo de eliminatoria al Mundial 2026

El primer golpe lo dio el equipo del interior, cuando Amable Pinzón marcó para Veraguas United al minuto 41, adelantando a los visitantes justo antes del descanso. Sin embargo, la respuesta de los locales no se hizo esperar: al minuto 52, E. Paniagua se encargó de igualar las acciones para UMECIT FC, asegurando un empate que reflejó la intensidad del duelo.

El tramo final fue de ida y vuelta, con ocasiones para ambos lados, pero la falta de puntería y el buen trabajo de los porteros evitaron que el marcador se moviera otra vez. Con este resultado, UMECIT FC se afianza en el tercer puesto de la Conferencia Este, mientras que Veraguas United mantiene el liderato de la Conferencia Oeste con 15 puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Los cuscatlecos ya tienen su nómina para enfrentar a los canaleros

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá vs Ucrania: un duelo con historia de por medio

Otros resultados de la jornada 10 de la LPF Clausura 2025

La décima fecha dejó marcadores que movieron la tabla de posiciones de la Liga Panameña de Fútbol y encendieron la lucha por la clasificación:

Deportivo Árabe Unido ganó 0-2 en su visita al San Francisco FC , sumando tres puntos vitales.

ganó 0-2 en su visita al , sumando tres puntos vitales. Alianza FC venció 2-1 a Herrera FC , en un partido clave para sus aspiraciones.

venció 2-1 a , en un partido clave para sus aspiraciones. Plaza Amador goleó con autoridad 3-0 al CAI , mostrando contundencia ofensiva.

goleó con autoridad 3-0 al , mostrando contundencia ofensiva. Atlético Nacional sorprendió al derrotar 2-1 al histórico Tauro FC , en lo que fue uno de los resultados más llamativos de la jornada.

sorprendió al derrotar 2-1 al histórico , en lo que fue uno de los resultados más llamativos de la jornada. Sporting San Miguelito y Club Universitario empataron sin goles (0-0), en un choque muy cerrado.

Con estos resultados, la LPF Clausura 2025 entra en una etapa decisiva. Cada punto será crucial en la lucha por los puestos de clasificación y el camino hacia los playoffs, donde solo los equipos más consistentes tendrán la oportunidad de pelear por el título del fútbol panameño.

Otras noticias: Mundial Sub20 | La selección de Panamá enfocada en Ucrania luego del traspié ante Paraguay

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025 | ¿Cómo funciona la tarjeta verde?