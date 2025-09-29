El Salvador vs Panamá| FIFA sanciona a federación salvadoreña para duelo de eliminatoria al Mundial 2026

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm (previa 7pm) EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/A pocos días de que las selecciones de Panamá y El Salvador se enfrenten, en la tercera jornada de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, la FIFA emitió un fallo que incide directamente en este encuentro.

El ente máximo del fútbol mundial sancionó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) con una multa de 50 mil francos suizos (62, 715 dólares) y una reducción del 15% de aforo dentro del Estadio Cuscatlán, específicamente detrás de las porterías, que se aplicará en el próximo partido que tendrá la 'Selecta' como local. Ese será el viernes 10 de octubre ante el equipo panameño.

La sanción se impone a la FESFUT debido a los "incidentes de racismo y discrimación" que se dieron en el juego entre El Salvador y Surinam el pasado 8 de septiembre.

Te puede interesar: El Salvador vs Panamá | Los cuscatlecos ya tienen su nómina para enfrentar a los canaleros

"Entre las medidas impuestas destacan:

Una multa de CHF 50,000.00 francos suizos (US $62,715.00), la cual deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación , que deberá ser aprobado por la FIFA.

de CHF 50,000.00 francos suizos (US $62,715.00), la cual deberá invertirse en un , que deberá ser aprobado por la FIFA. La obligación de disputar el próximo partido oficial de la Selección Mayor con un cierre mínimo del 15% de aforo aprobado al estadio, particularmente en las gradas detrás de las porterías", precisó la Federación Salvadoreña de Fútbol en un comunicado.

El organismo deportivo salvadoreño indicó que rechaza cualquier "manifestación de racismo o discriminación" y hace un llamado a los aficionados de la 'Selecta' a que eviten ese tipo de expresiones.

"Hacemos un llamado enfático a toda la afición salvadoreña; el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios. Cada insulto o acto discriminatorioafecta directamente a nuestra Selección Nacional y puede acarrear sanciones más severas, incluso la pérdida de partidos o la exclusión de competencias internacionales", se resalta en la nota.

El juego entre Panamá y El Salvador se llevará a cabo el 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán de El Salvador a las 8:00 p.m, hora de Panamá (7:00 p.m. de El Salvador). Los salvadoreños ocupan el segundo lugar del Grupo A de la fase final clasificatoria con tres puntos y los panameños marchan terceros con dos unidades.

Sanciones

En base a sus normas, la FIFA sanciona a las federaciones de sus países afiliados en los que se comprueben la comisión de actos de racismo o de discriminación de parte de jugadores y fanáticos que siguen a sus respectivas selecciones nacionales.

Marco normativo

Código Disciplinario de la FIFA (FDC, por sus siglas en inglés) Se establecen artículos específicos para discriminación: se considera grave “ofender la dignidad de una persona o grupo mediante palabras o acciones discriminatorias sobre raza, color, origen étnico o nacional, religión, idioma, orientación, etc.” Se prevén sanciones tanto para jugadores, oficiales, como para seguidores/aficionados. Procedimiento escalonado (“three‑step procedure”) Cuando ocurre abuso racista durante un partido, el árbitro debe seguir pasos que pueden incluir: (a) llamada oficial al público para que cese el comportamiento; (b) suspensión temporal del partido; (c) abandono del partido si el abuso continúa. Este procedimiento ahora está codificado específicamente en el artículo 15 del FDC tras revisiones recientes. Magnitud de sanciones económicas La multa máxima para abuso racista ha sido elevada significativamente: ahora es de hasta CHF 5 millones (francos suizos). También hay multas mínimas en determinados casos de seguidores (fans) o asociaciones/clubes. Suspensiones y vetos Jugadores u oficiales pueden ser suspendidos varios partidos. El mínimo ha sido elevado: por ejemplo, para ciertos abusos racistas, mínimo 10 partidos de suspensión. Estadios pueden ser cerrados parcial o totalmente, partidos jugados sin espectadores, reducción de capacidad, prohibiciones para público, etc. Otras sanciones deportivas Derrota por forfait (equipo pierde por abandono, incumplimiento, etc.), deducción de puntos, descalificación de competiciones en casos graves. Obligaciones para Asociaciones Miembro Adaptar sus propios códigos disciplinarios para alinearse con lo que exige FIFA en cuanto a discriminación. Cooperar con investigaciones, reconocer la responsabilidad por conductas discriminatorias fuera del campo (fans, comportamiento en redes sociales, etc.). Relación con autoridades legales FIFA ha pedido que se trate la discriminación racial en el fútbol también como posible delito bajo leyes nacionales, involucrando autoridades penales cuando corresponda. i

Te puede interesar: Panamá Femenina Futsal trabaja con todo en sus entrenamientos para los Juegos Centroamericanos 2025

Cambios recientes