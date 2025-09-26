El Salvador vs Panamá | Los cuscatlecos ya tienen su nómina para enfrentar a los canaleros

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El calendario de la eliminatoria CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 marca una fecha crucial en rojo para la selección de Panamá: el próximo viernes 10 de octubre, cuando visite el siempre complicado Estadio Cuscatlán para enfrentarse a El Salvador.

Este duelo se perfila como un termómetro para las aspiraciones de ambos equipos en un grupo que, tras las primeras jornadas, se muestra más reñido de lo esperado.

Mientras Panamá se prepara para este vital compromiso, su rival, dirigido por el experimentado técnico colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, ya ha movido sus fichas. La Selecta anunció su convocatoria oficial, mostrando una mezcla de renovación y experiencia con el objetivo de hacerse fuerte en casa en sus últimos dos partidos como local en esta fase.

Entre las novedades más destacadas del conjunto salvadoreño se encuentra el retorno de jugadores como el delantero Josué Rivera y los legionarios que militan en Costa Rica, Christian Martínez y Adán Clímaco. Con estos nombres, "Bolillo" Gómez busca consolidar un bloque competitivo que pueda hacer frente al poderío panameño.

El contexto actual del grupo pone una presión adicional sobre los hombros del equipo panameño. Surinam lidera sorpresivamente el grupo con cuatro puntos, seguido de cerca por El Salvador con tres. Panamá, por su parte, se encuentra en una incómoda tercera posición con solo dos puntos, mientras que Guatemala cierra la tabla con una unidad. Estos números no dejan margen para el error: una victoria en San Salvador no es solo deseable, es imperativa para que "La Sele" pueda escalar posiciones y retomar el control de su destino.

Para Panamá, el partido representa la primera vez que se medirá a El Salvador en esta campaña eliminatoria. El encuentro adquiere un carácter de "partido de seis puntos", ya que un triunfo panameño no solo sumaría tres unidades vitales, sino que también frenaría a un rival directo en la lucha por el boleto a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La selección de El Salvador llegará al partido tras debutar con una importante victoria por la mínima ante Guatemala, lo que sin duda les ha inyectado una dosis de confianza. Su nómina completa, que incluye a figuras como Brayan Gil del Baltika Kaliningrado y Harold Osorio del Chicago Fire, demuestra que no serán un rival sencillo.

Por tanto, el desafío para el seleccionado panameño es mayúsculo. Deberá plantear un partido inteligente, neutralizar las fortalezas de un equipo salvadoreño motivado y, sobre todo, demostrar la jerarquía que se le presupone en la región.

La afición panameña estará expectante, consciente de que el camino hacia el Mundial 2026 pasa, ineludiblemente, por conquistar el Cuscatlán y traerse tres puntos de oro que reaviven la llama de la esperanza mundialista.

