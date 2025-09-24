El Salvador vs Panamá | El estadio Cuscatlán estará cerrado, conoce los detalles

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La selección de Panamá ya tiene la mira puesta en su próximo desafío por las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026, y el ambiente en El Salvador comienza a caldearse.

Su rival, la "Selecta", no quiere dejar nada al azar para el crucial enfrentamiento del próximo 10 de octubre y ha tomado medidas drásticas para asegurar que su principal fortaleza, el estadio Cuscatlán, sea un escenario impecable y hostil para la visita de los canaleros.

Otras noticias: Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Adalberto Carrasquilla| Panameños se enfrentan en la Liga MX

Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y la administración del estadio, se ha enviado un mensaje claro: el partido contra Panamá es de máxima prioridad. Néstor Castaneda, presidente de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), confirmó que el coloso de Monserrat cerrará sus puertas a la liga local de manera inmediata para someterse a un mantenimiento intensivo.

La orden fue suspender toda actividad liguera después del partido entre Águila y Metapán del pasado 24 de septiembre, con el único objetivo de tener el césped en condiciones óptimas para la llegada del equipo panameño.

Otras noticias: José Fajardo | El atacante de la selección de Panamá anotó en el fútbol de Ecuador

Esta decisión estratégica de los salvadoreños subraya la importancia que le otorgan a este duelo directo. Saben que recibir a una selección como la de Panamá, siempre competitiva y con aspiraciones mundialistas, requiere cuidar hasta el más mínimo detalle.

Un terreno de juego en mal estado podría nivelar las condiciones hacia abajo, pero un césped perfecto les permitiría desplegar su mejor fútbol e intentar imponer su localía. "Para eso es, para que no se utilice la cancha para darle el adecuado mantenimiento para que esté lista", sentenció Castaneda, dejando en evidencia que toda la atención está puesta en el 10 de octubre.

Otras noticias: Selección de Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025| Designan árbitros para partidos ante El Salvador y Surinam

Para la selección de Panamá y su cuerpo técnico, esta noticia no es menor. Implica que se encontrarán con un campo de juego rápido y en perfectas condiciones, pero también con un rival que está poniendo todas sus fichas en este partido. El Salvador no solo se prepara en lo deportivo, sino también en la infraestructura, buscando una ventaja psicológica y futbolística.

La preparación del Cuscatlán será tan rigurosa que las autoridades de la CONCACAF realizarán una inspección oficial de la cancha entre el 8 y 9 de octubre, apenas horas antes del pitazo inicial. Panamá, por su parte, deberá alistar su estrategia para asaltar un fortín que se está puliendo exclusivamente para recibirlos, en un encuentro que promete ser una auténtica final en el camino hacia el Mundial de 2026.

Otras noticias: Selección de Guatemala apuesta por "El Trébol" para sellar su boleto al Mundial 2026