Selección de Panamá - Eliminatorias Concacaf 2025| Designan árbitros para partidos ante El Salvador y Surinam

Panamá/Los árbitros que estarán a cargo de los dos partidos que la Selección de Panamá jugará en octubre, en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, fueron anunciados este viernes por la Concacaf.

Para el partido del viernes 10 de octubre, entre el equipo panameño y su similar de El Salvador, se designó a un grupo arbitral compuesto, en su mayoría por colegiados de Canadá. El canadiense Drew Fischer ejercerá las funciones de árbitro central. Como primer y segundo asistentes estarán sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa. En tanto el estadounidense Guido González Jr. hará el rol de cuarto árbitro.

Los encargados del VAR, en el encuentro entre panameños y salvadoreños, serán Edwin Jurisevic (Estados Unidos) y Tristley Bassue (San Cristóbal y Nieves).

El martes 14 de octubre se dará el enfrentamiento entre Panamá y Surinam. Para ese encuentro se contará con el hondureño Selvin Brown como árbitro central. Él estará acompañado por sus compatriotas Gerson Orellana y Roney Salinas quienes serán el primer y segundo asistente. El rol de cuarto árbitro se le designó a Ricangel De Leca, oriundo de Aruba. Los costarricenses David Gómez y Antony Bravo estarán a cargo del VAR.

Panamá jugará contra El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador y medirá fuerzas ante Surinam en el Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña.

Situación de Panamá

Con los dos empates, obtenidos en las fechas del 4 y 8 de septiembre, la selección panameña se ubica en el tercer lugar del Grupo A. Si la eliminatoria hubiese terminado en esas dos jornadas, quedaría fuera de la clasificación directa y del repechaje para el Mundial 2026.

Surinam es el actual líder del grupo con cuatro puntos y El Salvador es segundo con tres unidades. Guatemala se ubica en el cuarto lugar con un punto tras el empate obtenido en el territorio panameño.

Resultados del Grupo A

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam 0-0 Panamá

Guatemala 0-1 El Salvador

Lunes 8 de septiembre de 2025

El Salvador 1-2 Surinam

Panamá 1-1 Guatemala

Formato

Sistema de competencia

Participan 12 equipos , que son los ganadores y los segundos lugares de los grupos de la Segunda Ronda.

, que son los ganadores y los segundos lugares de los grupos de la Segunda Ronda. Se dividen en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

de cada uno. Cada equipo juega contra los otros equipos de su grupo, en partidos de ida y vuelta (local y visitante). En total, seis partidos para cada equipo (3 en casa, 3 de visitante).

