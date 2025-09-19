Antony Herbert - Selección Sub-20 de Panamá: El lateral colonense desea dejar su huella en el Mundial Chile 2025

El Mundial Sub-20 de Chile lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Panamá/Se considera una persona humilde, alegre y trabajadora. Así se describe Antony Herbert, joven futbolista colonense que hoy forma parte de la Selección Sub-20 de Panamá con la mira puesta en el Mundial de Chile 2025.

Con apenas 20 años, Herbert ha construido un camino lleno de esfuerzo y disciplina. Su pasión por el fútbol nació a los cinco años en las canchas de su barrio en Colón, donde dio sus primeros pasos con el equipo Bilbao de Calle 8, Vaticano. Más adelante formó parte de Academy Champions en la categoría Prom, para luego vestir la camiseta del Árabe Unido de Colón, tanto en Prom como en la categoría Mayor. Su talento y constancia lo llevaron a dar un salto al fútbol internacional, actualmente militando en el UB Conquense de España.

Hoy, su gran objetivo es representar con orgullo a Panamá y dejar una marca en la próxima cita mundialista Sub-20. "!Lo he pensado bastante, sin duda será una alegría que cualquier otro jugador quisiera tener, escuchar el himno de su país en un torneo tan grande como un Mundial", nos confesó con emoción.

A continuación, les compartimos un breve perfil personal del jugador, que nos permite conocer más allá del campo a este joven que sigue luchando por alcanzar sus sueños:

¿A qué edad empezaste a jugar fútbol?

A los 5 años comencé a jugar fútbol.

¿Cuál fue tu primer equipo?

Mi primer equipo fue Bilbao de Calle 8, Vaticano .

. ¿La persona más influyente en tu vida?

Mi madre y mi padr e son los que han estado conmigo en los buenos y malos momentos.

¿Tu materia favorita en la escuela?

Educación Física .

. ¿Jugador favorito nacional?

Michael Amir Murillo , me gusta cómo juega y es la posición en la que me desempeño.

¿Jugador favorito internacional?

Dani Alves .

. ¿Qué le dirías a un niño que sueña con estar en un Mundial?

Que se esfuerce y que nunca deje de soñar, ya que para llegar a un Mundial se tiene que trabajar duro . Habrá muchas situaciones difíciles, pero hay que saber cómo superar esos obstáculos, ya que siempre hay sacrificios.

¿El mejor consejo que te han dado en la vida?

Que no me rinda por lograr mis sueños y que siga adelante a pesar de todo.

Ficha técnica

Nombre completo: Antony Eymar Herbert Forcheney

Edad: 20

Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 2005

Provincia: Colón

Colón Residencia: Altos de Los Lagos

Altos de Los Lagos Club: Unión Balompédica Conquense, España

Unión Balompédica Conquense, España Posición: Lateral derecho

Lateral derecho Escuela: República de Uruguay

República de Uruguay Instagram: @antony_herbert_12

Información de FPF

