Panamá mejora en el Ranking Mundial del Béisbol y se afianza con miras al próximo Premier 12

El país ha estado presente en varios torneos internacionales en los últimos meses lo que le ha dado puntos dentro de la clasificación elaborada por la WBSC

Panamá/Panamá ascendió al octavo lugar en el Ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) que fue difundido este viernes en el sitio web de esa organización.

En la presente lista, Panamá tiene 2899 puntos. En el listado anterior, difundido el 5 de agosto de este año, el país tenía 2818 unidades y se encontraba en el noveno puesto.

Durante el año 2025, Panamá ha sumado 423 puntos en los torneos en los que ha participado. Para el ranking de este viernes, se tomó en consideración las participaciones panameñas en los mundiales de béisbol u12 y u18 que se realizaron en los meses de julio y sepiembre en las ciudades de Tainán (Taiwán) y Okinawa (Japón), respectivamente.

En el certamen u12, Panamá se ubicó en la octava posición, lo que le dio 128 puntos, y alcanzó el sexto lugar en el u23 para sumar 295 unidades. Esto da un total de 423 puntos.

La posición de Panamá en el ranking le mantiene entre los 16 países que podrán participar en el torneo Premier 12 del año 2027.

Te puede interesar: Mundial de Béisbol U18| Panamá terminó su participación en Súper Ronda ante Corea del Sur

Detalles

A poco menos de 100 días de que termine el año, la carrera para clasificarse al Premier 12 WBSC 2027 se está calentando tras la publicación hoy del último Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC, actualizado después de la emocionante Copa Mundial de Béisbol Sub-18 WBSC 2025 en Okinawa, Japón.

A partir de 2027, el Premier 12 WBSC se ampliará para incluir a 16 equipos. Los 12 mejores programas en el Ranking Mundial de Béisbol Masculino WBSC al final de 2025 obtendrán unpuesto directo al Premier 12 2027, mientras que los equipos clasificados del 13.º al 18.º, junto con dos Comodines, disputarán los Torneos Clasificatorios del Premier12 para los últimos cuatro puestos.

Te puede interesar: Mundial de Atletismo Tokio 2025| Gianna Woodruff coloca a Panamá en quinto puesto de 400 metros vallas

Las clasificaciones más recientes muestran algunos cambios notables dentro del top 10, aunque la alineación del top 12 permanece sin cambios. Venezuela y Panamá subieron un lugar cada uno, pasando al número 5 y número 8 respectivamente. Cuba dio el salto más grande, superando a los Países Bajos (nº. 10), Australia (nº. 11) y la República Dominicana (nº. 12) para reclamar un lugar en el top 10 como el nuevo nº. 9.

La competición se está apretando en la carrera por la clasificación directa. República Dominicana (nº. 12) tiene el último lugar en la Fase de Grupos, con Colombia (nº. 13) 327 puntos detrás. Más abajo, Italia (nº 14), Chequia (nº. 15) y Nicaragua (nº. 16) permanecen sólidamente en posiciones de Clasificación. La carrera por el 18.º y último lugar de la clasificación está particularmente reñida: Gran Bretaña (nº. 17, 1062 puntos), Alemania (nº. 18, 1029) y China (nº. 19, 979) están separados por solo 83 puntos.

Esta actualización del ranking también refleja la expiración de los puntos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que permanecieron en la clasificación durante cuatro años, y el reemplazo de los puntos de los resultados de la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 WBSC 2022, cuya última edición se jugó este mes en Okinawa.

Información de WBSC