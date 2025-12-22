Pequeñas Ligas | Conoce la tabla de posiciones del sectorial metropolitano de béisbol

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/Sectorial Metropolitano Infantil 2026 las Pequeñas Ligas Panamá avanzan en su calendario competitivo con una tabla de posiciones que refleja el rendimiento de los equipos en la categoría Infantil.

En el Grupo A, San Antonio lidera con 4 victorias en igual número de partidos, seguido de cerca por Amelia Denis con 4 triunfos y 1 derrota. Curundú también se mantiene competitivo con 3 juegos ganados, mientras que Parque Lefevre y Ernesto Córdoba C. comparten registro de 2-2. En el fondo de la tabla, Betania y Las Cumbres aún no han logrado sumar victorias.

Por su parte, el Grupo B tiene a Ancón como líder invicto con 4 triunfos, escoltado por Cerro Viento y Juan Díaz, ambos con 3 victorias y 1 derrota. Chilibre mantiene balance parejo, mientras que Caimitillo, Omar Torrijos y Don Bosco cierran el grupo con registros negativos.

Este torneo sectorial no solo mide el rendimiento deportivo, sino que también sirve como plataforma de desarrollo para los futuros talentos del béisbol nacional. La estructura competitiva, el enfoque técnico y el compromiso de entrenadores y familias consolidan a las Pequeñas Ligas como un pilar fundamental en la formación de peloteros en Panamá y en toda Latinoamérica.

Más allá de los resultados, el béisbol infantil representa una inversión en valores, disciplina y sueños que alimentan el futuro del deporte en la región.

En el torneo Intermedio, categoría clave para el desarrollo técnico de los peloteros juveniles, la tabla de posiciones muestra un panorama competitivo en ambos grupos. En el Grupo A, el equipo de Betania se mantiene como líder invicto con 3 victorias, seguido por Ernesto Córdoba C. con 2 triunfos. Equipos como San Antonio, Omar Torrijos y Cerro Viento comparten registros equilibrados, mientras que Las Cumbres aún no ha logrado sumar en el campeonato.

En el Grupo B, Juan Díaz domina con 3 victorias sin derrotas, consolidándose como uno de los favoritos en esta fase sectorial. Parque Lefevre, Don Bosco y Amelia Denis mantienen posibilidades con registros de 1-1, mientras que Chilibre y Ancón buscan mejorar tras un inicio sin triunfos.

Este torneo, organizado por Pequeñas Ligas Panamá, no solo representa una competencia regional, sino también una vitrina formativa para jóvenes talentos que aspiran a representar a sus provincias y eventualmente al país. La categoría Intermedia es fundamental en el tránsito entre el béisbol infantil y juvenil, donde se consolidan fundamentos técnicos, disciplina táctica y experiencia competitiva.

Las Pequeñas Ligas continúan siendo un motor esencial en el desarrollo del béisbol latinoamericano, promoviendo valores, identidad deportiva y oportunidades para que nuevos prospectos brillen en escenarios nacionales e internacionales. Cada juego, cada entrenamiento y cada clasificación en estos torneos es una inversión directa en el futuro del deporte.