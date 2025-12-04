Béisbol Juvenil 2026 | La novena de Veraguas no regalarán nada el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero y podrás vivir sus emociones a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Con un proyecto definido y la mirada puesta en el desarrollo del talento joven, los Indios de Veraguas se alistan para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, bajo el mando del nuevo estratega David "El Loco" Montilla.

El ex pelotero, quien asume el rol de manager, llega con la misión de inculcar en el equipo la furia de su juego y la agresividad de sus instintos en el diamante.

Montilla no oculta su satisfacción con el grupo. "Contento con lo que hemos trabajado y con el grupo de muchachos que tenemos para la temporada 25-26. Creemos que tenemos un muy buen proyecto", declaró el timonel, quien evalúa positivamente la participación del equipo en el cuadrangular de Aguadulce como parte de su preparación, más allá de los resultados inmediatos.

El pilar del equipo, según el manager, será el pitcheo con experiencia, combinado con una defensa sólida. "Para nosotros lo importante de esto es los lanzadores", afirmó, confiando en que los veteranos transmitirán conocimiento a los novatos y refuerzos. Esta mezcla, junto a "chicos con muy buenas manos" en la defensa —como demostraron en un partido ante Coclé—, formará la base para competir.

Entre las figuras clave para materializar este plan se encuentran el bateador Eligio Corrales, cuyo impacto ofensivo será vital, el receptor de poder Moisés "El Caballo" Batista y el prodigio campocorto de 15 años Luis "El Mago" Atencio. En el montículo, la responsabilidad recaerá en brazos como los de Jorge Atencio, Raúl Peralta y el experimentado Amilkar Bazán, quien se moverá al bullpen para brindar continuidad.

Montilla maneja las expectativas con pragmatismo, pero sin perder la ambición. Aunque pide tomar el torneo "al paso", tiene un "objetivo claro, muy personal y grupal": elevar el listón para la provincia. "Vamos a competir. Lo importante es competir y que las cosas se den en el terreno", aseguró.

El llamado final del manager es a la fanaticada, esperando que el estadio esté listo para los partidos de local. "El apoyo de ellos siempre ha sido importante... los muchachos van a hacer todo su mayor esfuerzo para dejar a nuestra provincia lo más alto posible", concluyó Montilla, cerrando con un mensaje de unidad y determinación de cara al desafío nacional que inicia el próximo 3 de enero.

Con información de Fedebeis.

