Béisbol Juvenil 2026| Los Santos presenta rotación abridora 'de terror' para el campeonato nacional

Panamá/ Los Santos vendrá al próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con una rotación de terror, capaz de intimidar a cualquier equipo, para cuando arranque el certamen el próximo 3 de enero, con seis partidos en el arranque de la Copa Caja de Ahorros.

El manager Concepción Rodríguez volverá a estar al frente de la hueste santeña y aportará confianza y entrega en el torneo, donde no han sido protagonistas, desde el 2019 que se coronaron por última vez.

Para el primer partido de la temporada tienen al estelar lanzador derecho Brandy Mendoza que puso números impresionantes en el 2025, guiando a la rotación de abridores ganando 5 juegos y sin derrotas en 6 presentaciones.

Mendoza trabajó para una muy baja efectividad de 2.43 en la temporada anterior, con 32 ponchados en 29.2 entradas y encabezó el cuerpo de serpentinas que para el 2026 tendrá más madurez y las cosas pintan, para buena temporada.

David Rodríguez que ganó 1 y perdió 2 tendrá más madurez y experiencia en el 2026, tras un buen inicio en la temporada anterior y Carlos Gaitán que ganó 3 y perdió 1, también puede tener una mejor temporada, tomando en cuenta que su velocidad en lanzamientos en recta ha crecido hasta 88 MPH. Agreguen además al zurdo Franklyn Cardenas con talento para sobresalir.

Perdieron a José Serva que desde el 15 de enero del 2026 se hará profesional con los Cubs de Chicago, pero han ganado nuevas figuras y con mucho talento.

Los Santos incorporarán al campo corto Justin Gil, un prospecto con buenas manos y herramientas ofensivas que pueden ayudar a ganar partidos.

La gran figura será el experimentado Darían García que el año pasado puso grandes números a la ofensiva, pero existe la posibilidad que se una al equipo de béisbol de la Universidad de Chipola con una beca 100% y tendría que dejar a la selección santeña.

Historia

Títulos y palmarés de Los Santos en juvenil

Los Santos ha conquistado seis (6) campeonatos nacionales en categoría juvenil .

ha conquistado campeonatos nacionales en . Los años en que obtuvo esos títulos son: 1975, 1976, 1977, 1983, 1984 y 2019 .

. Con esos seis cetros, Los Santos es — o ha sido — el tercer equipo con más campeonatos nacionales juveniles en Panamá.

Cronología y datos destacados

El primer título juvenil de Los Santos llegó en 1975 , seguido de copas consecutivas en 1976 y 1977 .

de Los Santos llegó en , seguido de copas consecutivas en y . Luego volvieron a ganar en 1983 y 1984 , consolidando su papel como una de las principales provincias en la pelota juvenil panameña.

y , consolidando su papel como una de las principales provincias en la pelota juvenil panameña. Tras 35 años sin conquistar el título juvenil, Los Santos rompió la sequía en 2019 , al imponerse en la final ante Coclé con marcador 6-1 en el juego decisivo.

rompió la sequía en , al imponerse en la final ante con marcador 6-1 en el juego decisivo. En ese campeonato 2019, Los Santos ganó la serie final 4-1.

Importancia histórica de Los Santos en el béisbol juvenil

Los Santos fue uno de los protagonistas del béisbol juvenil en las décadas de los 70 y 80 , con una racha importante de campeonatos.

fue uno de los protagonistas del béisbol juvenil en las décadas de los y , con una racha importante de campeonatos. Su retorno al título en 2019 no solo puso fin a una larga espera, sino que reafirmó su vigencia como una fuerza del béisbol juvenil en Panamá.

